气象署： 东北季风吹来 本地气温可能低至23摄氏度

新年伊始，亚洲北部预计将受到更强的高压气流影响，为这个地区带来更湿和凉爽的天气。一些日子的最低气温可降至23摄氏度。

昨天是2021年的最后一天，一早就乌云满天，接着大雨倾盆而下。公用事业局也在昨天发出本地中西部突发性淹水警告，并在早上11时通知联邦巷和联邦道洪水风险高，该区的排水渠接近满负荷。

气象署昨天发文告说，我国今年1月将继续迎来东北季风，低层风从东北或西北吹来。高压气流加强将给南中国海带来东北季候风潮（monsoon surge）。

持续几天的东北季候风潮将让新加坡与附近区域迎来更凉爽的天气，偶尔出现中到强度雷阵雨，预计会在下午下起雷阵雨。

第二周开始

雨天估计减少

雨天在下来两周的第二周内估计会减少，但数日的下午仍可能出现短暂的雷阵雨，少数日子则属温暖和偶尔多风及阵雨的天气。

总体而言，全岛大部分地区在本月前半月的降雨量预计略高于平均水平。

本月初多雨天气

气温介于23至31摄氏度

气象署也提到，本月初的多雨天气将导致少数日子的气温较低，预计介于23至31摄氏度，其余两周内的每日气温则预计介于24到33摄氏度。少数日子的最高气温也可达34摄氏度。

去年12月，每日平均气温介于22.1至34.8摄氏度。最高温度出现在登加，12月1日达到34.8摄氏度。樟宜气候站则在同一天记录到33.9摄氏度，创下12月每日气温的新高，打破之前的33.8摄氏度。

虽然12月应比11月湿，去年的12月却比同年的11月干燥。

公众可上气象署网站www.weather.gov.sg，或环境局网站www.nea.gov.sg，或下载myENV应用，了解最新天气预测。