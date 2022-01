为鼓励父亲通过送孩子上学促进亲子间的互动,超过120所学府将参与“爸爸送我上学去”活动,让学生的父亲在今年1月4日和5日开学时,送孩子上学,为他们加油。

“爸爸送我上学去”(Back to School with Dad)活动是由“好爸爸中心”(Centre for Fathering)、“终生为母”(MUMs for Life)以及“终生为父”(DADs for Life),联同凝聚家庭理事会一起举办,鼓励为人父者借此活动,暂时放下工作,在新的一年抽出时间陪孩子上学,并写信鼓励孩子。