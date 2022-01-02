去年17组屋项目竣工 10项延逾半年 约1万4500屋主领钥匙略高于疫前水平

根据建屋发展局的文告，17个预购组屋项目当中，有七个项目延误六个月或更短时间，其余10个项目的延误期则超过六个月，最久的约11个月。“至于目前在建的预购组屋项目，平均等候时间维持在四至五年的较低端。”

去年共有17个预购组屋项目竣工，其中10个项目延误超过六个月，最久的长达约11个月。虽然如此，全年仍有约1万4500名屋主领取到新组屋钥匙，略高于2019年疫前水平。

过去一年，德尔塔和奥密克戎变种毒株的相继出现，导致冠病阴影挥之不去，持续对建筑业造成严重干扰。去年竣工的17个预购组屋项目，等候时间介于2.3年至5.3年，平均是4.3年。

根据建屋发展局昨天发布的文告，其中有七个项目延误六个月或更短时间，其余10个项目的延误期则超过六个月，最久的约11个月。“兴建中的预购组屋项目，平均等候时间维持在四至五年的较低端。”

截至去年12月22日的全年，有约1万4500个新组屋单位已交付给屋主，略高于2019年的1万3500个单位，也比前年的9400个单位，高出约50%。

建屋局局长陈明锐在文告中说：“面对大流行病造成的干扰与局限，建屋局同行业与机构伙伴紧密合作，在2021年大幅增加了所交付的新组屋数量，让它恢复到疫前水平。”

这包括帮助本地承包商确定施工的优先顺序、保障人力与材料供应，以及在可行的情况下，允许噪音较小的建筑工程在周末施工等。

建屋局也指出，过去两年推出的预购组屋项目，等候时间一般介于三至五年。实际等候时间取决于地段是否已准备好发展和具体预购组屋项目的设计，并且每年略有不同。

去年和前年推出的预购组屋等候时间中位数，分别为3.8年和4.5年。去年推出的单位，约四成的等候时间介于三四年，前年推出的单位，则有约半数的等候时间介于四五年。

建屋局去年共推出2万2431个新组屋，其中有1万7109个预购单位，其余是剩余组屋。尽管如此，新加坡人对新组屋的需求强劲，单是预购组屋，当局就收到8万7800份申请。

建屋局：今年供应量提高超过35%

陈明锐强调，建屋局在满足强劲的住房需求方面坚持不懈，去年推出比前年更多的单位，并首次推出武吉巴督的社区关爱组屋和梧槽的黄金地段组屋，满足新加坡人不断演变和不同的住屋需求。

他说，建屋局今年将继续保持势头，除了把组屋供应量提高超过35%，也将加倍努力把组屋交付给买家，在保持公共建屋计划的质量与安全的前提下，尽量减少延误。

建屋局上个月中宣布，下来两年每年将推出多达2万3000个预购组屋单位。