明天起 工作相关活动人数上限调高至1000人

明天起（1月3日），工作相关活动的人数上限将从50人调高至1000人，但所有出席者须遵守全程戴口罩、不可吃喝等要求，主办方也须事先通知监管当局。

人力部与贸工部昨午发表联合文告宣布放宽工作相关活动的人数限制。

根据文告，这类活动一般属于静态性质，人数若介于51人至1000人，出席者须大部分时间保持就座或站在固定位置。每人都须维持一米安全距离，场地也应划为每区最多100人的分区，每个区之间须留有两米间距。

所有出席者都须完成疫苗接种，或在过去180天内从冠病康复，或是出于健康原因无法在全国疫苗接种计划下接种。

这类较大型工作相关活动的主办方还须事先上网至https://go.gov.sg/submit-wre-mice，填写表格通知当局，便于当局展开稽查工作。

当局表示，这项调整将允许企业更灵活举办工作相关活动，例如员工集体会议（townhall）或颁奖仪式等。当局将随机抽查，取缔任何违例企业。

目前，工作相关活动最多只能有50人出席，用餐也不应是活动的主要环节。这适用于企业会议（retreat）、职员培训或常年股东大会等活动。

接下来，只要工作相关活动的出席人数不超过50人，主办方不必通知或寻求当局批准。不过，出席者仍须维持一米距离，而活动若附带非主要的用餐环节，食物须单独供应，出席者也须在座位上用餐，并应尽量减少脱下口罩的时间。

抗疫跨部门工作小组上个月中指出，当局会在特定情况下提高工作相关活动的人数上限，但在工作场所的社交聚会仍被禁止。

从昨天起，多达半数居家办公的员工已可返回工作场所上班。未完成疫苗接种的员工只要通过活动前检测，仍可进入工作场所，但从本月15日起不可再这么做。已接种至少一剂疫苗、但尚未完成接种的员工则可宽限至31日。

大型会议与展览等人数顶限维持在1000人

至于大型会议和贸易展等会议、展览与奖励旅游业（MICE）活动，人数顶限维持在1000人，并且须遵守相应安全管理措施。

由于这类活动的出席者料更频密互动，只要超过50人，主办方仍须事先获得贸工部批准，才可按要求举办活动。人数不超过50人则不必寻求该部门批准。

MICE活动主办方可通过上述同一份表格提出申请。为帮助主办方评估相关活动属于MICE活动还是大型工作相关活动，该表格将包含一系列引导问题。

当局呼吁雇主和雇员时刻遵守最新指导原则，并确保妥善落实安全管理措施，以降低冠病在工作场所的传播风险。