新春吃喝玩乐 邻里消费能赢奖

农历新年即将到来，这时想必家家户户都在忙着置办年货。今年何必舍近求远，与其到大型商场人挤人，不如到邻里商店办年货，为新春做准备。 本文为你从美食、购物和玩乐三大方面挑选邻里中的一些好去处，让你轻松在邻里迎新春。

图/部分由商家提供

邻里节2021 消费满$10可赢$100

现在，你有更多理由到邻里购物，第一届的“邻里节2021”（Heartlands Festival 2021）在去年底展开，是本地首个全岛邻里庆祝活动，邀请国人到全岛各个邻里购物和玩乐，用行动支持全岛4万名邻里商家、小贩和湿巴刹摊主。

活动由新加坡邻里企业中心主办，获得全国商联总会和新加坡企业发展局支持。

这个为期三个月的活动中，公众可在“吃”、“购物”、“玩乐”和“庆祝”等主题下，参与一系列不同的实体和线上活动，并有机会赢取丰富奖品。

配合邻里节，NETS也推出邻里购物赢现金（Heartlands Go Digital Lucky Draw）的活动，从即日起至2022年1月31日，凡是在邻里使用NETS付款消费满$10，就有机会赢取$100的现金奖。

吃在邻里

1.Teck Neo

从售卖凤梨挞起家，Teck Neo已经化身为娘惹美食的代表。每天现做现卖的凤梨挞是店里的招牌。逢年过节，特别是华人新年期间，这里的凤梨挞常常供不应求，是很多老顾客必买必吃的点心。

除了传统糕点，这里让人流连忘返、一再光顾的是它原汁原味的娘惹美食。娘惹菜贵在精细，从选材、处理到烹煮，都极具心思。用心烹煮最道地的娘惹糕点和美食，就是Teck Neo一再坚持的初衷。

地址：Blk 3, Telok Blangah Rise 5, #01-303, Singapore 090035

电话：6275 1330

2.粿好吃

粿是新马一带的特色小吃，外皮软糯可口，馅料多种多样。

粿好吃（Kueh Ho Jiak）的糕粿结合了传统与创意，坚持以新鲜的番薯来制作粿皮，纯手工制作来保持最佳的口感，制作出真正古早味的红龟粿而著名。此外，这里的糕粿没有添加剂、色素和防腐剂，走较健康路线，大人小孩都可以吃得很放心。

品牌在今年获得由新加坡品牌和旅游局推出的“狮城之心”（Made with Passion）标签。

地址：丹戎巴葛熟食中心 #02-20 （6, Tanjong Pagar Plaza, Singapore 081006 ）

电话：8750 9271

3.锦珍酒楼

成立于1975年，锦珍酒楼（Gim Tim Restaurant）一直在宏茂桥4道这里，陪伴街坊邻居四十多年了。

“我们主打福建菜和广东菜，很多顾客都是在我们这里从小吃到大，就像家人一样。时代变化很快，我们既要不断改变，又要保持传统的老味道，挺不容易的。”老板胡清杰说道。

锦珍是移动式厨房的开拓者之一，为顾客定制户外自由餐。户外自由餐$15起，经济实惠，也有外带自助套餐$188起。此外，锦珍推出的半成品真空包装美食系列很受欢迎，盐焗鸡、东坡肉、海参扒大鸭、算盘子、虾枣、麦香虾等，顾客买回家稍微加热就能享用了，大扫除无暇烹煮或是新春期间招待宾客，额外方便。

地址：Blk 157, Ang Mo Kio Ave 4, #01-546, Singapore 560157

电话：6459 7766

4.Seatobag

办年货自然少不了添购海鲜。可别小看这个邻里商店，SEATOBAG所售卖的海鲜，采用最新的水产生物科技来养殖水产，以最大限度地保护生态环境。此外，在这种环境中养殖的鱼，不但更健康，生长速度更快，而且不含任何抗生素、化学物质和生长激素，水产所含的蛋白质和omega 3的含量更高，吃起来口感也更鲜嫩。

拥有注册商标的SEATOBAG® LACTOSEAFOOD® 采用可持续的养殖方式，减少对环境的破坏，为消费者提供更丰富、更安全、更健康、更美味的海鲜产品，并获得新加坡健康促进局的 “更健康选择”标识，马来西亚 MeSTI 和 HACCP 认证。

地址：Blk 109, Clementi Street 11, Sunset Way Residence, #01-09, Singapore 120109

电话：6970 2290

玩乐在邻里

1.Emmanuel Cycles

无论是新春前要瘦身还是新春期间要消耗掉热能，运动不可少。疫情期间，让更多人意识到健康的重要性，而不能出国，骑行这一两年越来越受到欢迎。

位于后港7道的Emmanuel Cycles脚踏车店虽然门面不大，但人气却非常旺。购买脚踏车、头盔、车灯、手刹，凡是跟脚踏车相关的配件，这里都能找到。

你可以挑选喜欢的脚踏车去附近的公园休闲骑行，也可以定制、维修或装饰你的脚踏车，让你与众不同的坐骑，脚下生风，带你逛遍狮城。

地址：Blk 356, Hougang Ave 7, #01-787, Singapore 530356

电话：9297 3960

2.万顺针车行

为春节自制服饰或为衣物加工，还是要亲手缝制搭配新春服饰的口罩，你的巧手创意也需要好的工具吧？

你一定想不到，新加坡还有这样一间专门售卖缝纫机的商店，并且已经有45年历史了。成立于1976年，万顺针车行（Ban Soon Sewing Machine）是新加坡首屈一指的家用和工业缝纫机供应商，提供一站式的缝纫机解决方案。除了代理多个国内外知名缝纫机品牌，这里也售卖多种多样的缝纫用品及配件，以及缝纫套盒，产品琳琅满目，让人眼花缭乱。

万顺针车行也与时俱进，为缝纫和刺绣爱好者提供不同级别的缝纫课程。疫情来袭之后，这里推出的自制口罩课程就非常受欢迎。

地址：Blk 431, Clementi Ave 3, #01-328, Singapore 120431

电话：6776 3253

3.AllSpice Institute 烹饪学校

注：照片摄于疫情前

新春下厨想做新菜？

AllSpice烹饪学校专门提供各种烹饪课程，无论是日本餐、娘惹餐、韩国餐，还是做蛋挞、面包、蛋糕、饼干等，以便学习新菜，还是提升自己的厨艺，这里都能找到适合你的课程。不仅如此，这里还有开班让你学习茶艺，新春招待宾客可以秀一秀功夫。

现代人注重健康，这里也推出了特别的健康饮食烹饪课程，让你为家人烹煮出更健康的菜肴，虎年虎虎生威。

地址：Blk 162, Bukit Merah Central, #07-3545, Singapore 150162

电话：6377 9303

4.春美百货



早在1980 年， Elsie春美百货公司（Elsie Departmental Store）就在宏茂桥8道这里开始服务邻里顾客。这是一家家族企业，主要售卖各种工艺品，包括针织用品、缝纫配件、手工制作用品，以及各种蕾丝、丝带、纱线、手工包等等，种类繁多，一应俱全。

很多针织爱好者都会来这里购买他们心仪的配件物品，或者来这里聊聊天，交流一下心得，就像家里一样自在温馨。小朋友也可以来这里上针织课程，学习如何用棉纱线编织可爱的小兔子、小绵羊等造型。

地址：Blk 709, Ang Mo Kio Ave 8, #01-2607, Singapore 560709

电话：6451 5519

购物在邻里

1.海生陶瓷

农历新年自然少不了吃喝，家中的锅碗瓢盆是否该“去旧迎新”了？

海生陶瓷（Hai Seng Porcelain）是一家老字号，专门售卖各种陶瓷用品。从1970年创立至今，它却一如既往，为顾客提供物美价廉的多样化陶瓷用品。从厨房用具、咖啡杯碟、锅碗瓢盆，一应俱全。

其中，最受欢迎的大公鸡瓷碗盘系列，是很多新加坡人记忆深处的怀念。

现在除了有实体店，也开设网店，方便全岛各地的国人来选购。

地址：4 Sago Lane, #01-109, Singapore 050004

电话：6220 1612

2.圣罗兰服装店

大尺码的新衣难买到？

救星就在邻里！坐落在文庆地铁站附近的圣罗兰服装店（Sant Rolane），就专门售卖和定制加大号的衣服。

无论你是大一号，还是大七号，这里都能找到你需要的尺码。即便有些地方不合适的，这里也有懂缝纫的师傅，能帮忙改到最合适。店面虽然不大，服务却非常贴心，这就是圣罗兰服装店能经营几十年的秘诀。

地址：Blk 25, Bendemeer Rd, #01-597, Singapore 330025

电话：6297 9880

3.富华百货商店



从1986年开始，刘庭光和张秀凤夫妻两人就开始经营这家富华百货商店（Fu Wah Department Store）。张秀凤曾经是个美发师，所以对美发相关的产品如数家珍。

“我们主要售卖一些美发、美容产品，批发和零售都做。这里售卖几百种染发产品，各种品牌的洗发水、护发素，只要顾客需要的，我们这里基本都有，也有很多美发院会跟我们直接订购产品。”

地址：Blk 218, Bedok North Street 1, #01-39, Singapore 460218

电话： 6443 8393

4.My CK 百货公司

注：照片摄于疫情之前

1997年成立的CK百货公司是邻里居民们最常光顾的地方。

从家家户户每天都会用到的牙膏牙刷、洗发水沐浴露等家庭日用洗护用品，到日常需要的男女时装、各种品牌的化妆品，以及各种品牌的食物和饮料等，CK 百货公司售卖的产品种类繁多，一应俱全。

目前在全岛已经有近20间连锁门店。以邻里顾客为中心是CK秉持的宗旨，也是CK成功的秘诀。

忠邦城分店

地址：Blk 102, Yishun Ave 5, #01-115, Singapore 760102

电话：6743 7411

别忘了，从即日起至1月31日，凡是在邻里使用NETS付款消费满$10，就能参与NETS推出的邻里购物赢现金（Heartlands Go Digital Lucky Draw）的活动，有机会赢取$100的现金奖。

【本文由NETS呈献】