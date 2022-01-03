连绵不绝 雨中过元旦周末

受高压气流带来的东北季候风影响，2022年的元旦周末全国多处降雨，昨天（1月2日）雨势还一度连绵不断，从清晨到中午，下了至少六小时。

截至昨晚8时，全国最低气温为22.8摄氏度，最高温25.9摄氏度，犹如在天然冷气房。

根据气象署元旦前夕发布的文告，本月初的多雨天气将导致少数日子的气温较低，预计介于23至31摄氏度。全国大部分地区在本月前半月的降雨量预计略高于平均水平。

长命雨多少影响人们外出参与户外活动的兴致，因此刚改为人行道的安德逊桥、康乐通道和浮尔顿路部分路段在改道后的首个周末，没有如预期般迎来游人骑行或溜滑轮玩乐。但还是有外籍女佣在昨天休假日，穿着传统服装，在雨丝中和朋友撑伞走过康乐通道，通往滨海公园。

下午约2时，天空放晴一小时后，又再下起细雨。一些原想趁着开学前最后一个周末，带孩子到户外游玩的家长改变计划，转到室内景点或展览馆如国家美术馆。

周玖瑜（35岁）原本计划带孩子到户外活动，连绵不绝的雨势把他们一家人的脚步带到国家美术馆。

“其实我们之前已经来过了，但因为下雨，没地方去，所以就带她来这里，但我相信孩子还是很高兴能够出来走走玩耍。”

封柳（40岁，家庭主妇）也与丈夫带着10岁的孩子来到国家的美术圣殿。

“下雨，我们也不能去圣淘沙，加上我一直有关注国家美术馆的展览，每两年就会带孩子来一次。现在孩子也在学美术，带他来这里可接受艺术熏陶，我和丈夫也可以一起欣赏其他展览，一举两得。”