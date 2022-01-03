穿上制服换新鞋 理好头发开学咯

小学生明天（1月4日）起开学，不少家长趁开学前最后一个周末，带孩子去理发、买校服，以及添购上学用品，为新学年做好准备。

家住裕廊西的赵慧君（45岁，销售经理）昨天上午带今年入读先锋小学一年级的小女儿吴婧慈（7岁），到裕廊坊的QB House理发店理发。

赵慧君说，小女儿的校服、课本及其他上学用品，大致上已通过网购买齐，昨天趁星期天一家人到裕廊坊购买日用品，顺便带她来理发。

“校方鼓励家长上网采购校服和课本，我们采购的物品都会送到家里。虽然网购的校服对小女儿来说目前稍大，但我觉得问题不大，毕竟小学生还在成长，很快就会合身了。整个网购过程很顺利，比起我以前为长女张罗开学用品时须亲自去排队购买，方便得多。”

赵慧君很欣慰小女儿对开学一点都不紧张。“我之前让她到先锋小学的教育部幼儿园接受学前教育，她对那里的环境已经很熟悉，很多幼儿园的朋友也上同样小学，她很期待开学又能见到朋友。”

今年入读先锋小学一年级的吴婧慈（戴粉红口罩者）昨天在母亲陪同下到裕廊坊的理发店，理个整齐的头发迎接明天开学。（陈来福摄）

据记者观察，不少居民选择到商场外的邻里店铺消费，利用机会使用不久前领取的社理会邻里购物券。有理发院因为顾客太多，为了遵守安全距离规则，只好要求居民迟些才倒回头。

另一方面，46岁的母亲惹拉哈昨天独自到芽笼路729号的制服专卖店Intrend Uniforms为五个子女采购校服。“我有一个孩子就读嘉诺撒仁爱会小学。我打电话到这家专卖店，确定校服今天能领取，所以赶下来购买，也顺便给其他孩子购买回教学校的校服。”

昨天是开学前最后一个周末，裕廊IMM商场的BATA鞋店有不少家长带孩子前去买校鞋。（陈渊庄摄）

小学和教育部幼儿园的一年级新生明天开学；教育部幼儿园二年级学生，以及小二至小六学生则在后天（5日）开学。