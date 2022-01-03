傅琼花灵机一动，从抽屉中翻出小型录音机，再度赶往教堂，对牧师说：“你能对着收音机念出祷告词吗？”

多年前，一名年长新加坡人在中国上海的酒店突然逝世。死者家属赴沪处理后事时，向我国派驻当地的外交人员傅琼花求助，希望找一名牧师为死者做最后的祷告。

傅琼花到总领事馆附近的国际社群教会求助，但牧师以死者不是该教会成员，他也不方便到教堂以外的地点举行宗教仪式为由，婉拒了请求。

带着失望回到办公室后，傅琼花对要如何帮助丧失亲人的家属解决眼前难题犯愁。突然，她灵机一动，从办公桌抽屉中翻出小型录音机，再度赶往教堂。

牧师正想拒绝再度出现的傅琼花时，她挥了挥手中的录音机说：“你能对着收音机念出祷告词吗？”

这一回，牧师虽然有些惊讶，但答应了这个请求。

13年前离开外交部的傅琼花（51岁，图），是在前外交官梅农（K P Menon）的邀请下，为《海外的足迹——新加坡外交官的故事》（Footprints on Foreign Shores）一书中记述了以上故事。

这本书收录19名前外交官的经历，让人了解我国外交人员驻外的工作情况。除了提供稿件，19名撰稿人也承担了出版经费，售书所得都捐给新加坡读写障碍协会。

傅琼花说，她是撰稿人当中唯一派驻过中国的外交官，梅农原本只给两个星期的写作时间，她一开始因为时间紧迫并不想答应。“但梅农却延后了截稿日期，让我最终答应下来。”

她也说：“这本书也首次披露外交官有趣的外派经历，比如某个驻外使馆的房子是闹鬼的，官邸中可以移动的物品如花瓶等，都用胶水粘在桌上，防止它们飞来飞去。”

我国资深外交官李宗严去年3月辞世，《海外的足迹》也向他致敬。公众可以到纪伊国屋书店（Kinokuniya）购买。