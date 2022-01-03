阿嫂借阿窿万元 连累儿住家被骚扰

家中经济拮据，母亲向阿窿借下万元，结果住家被骚扰，一天内甚至有20名送餐员上门。

事主林先生（25岁，送餐员）告诉记者，父亲于去年七月轻微中风，无法工作，自己无法照料两个孩子，就让孩子与母亲同住。

“母亲当校车辅助员，每月赚400余元，加上我给的家用，无法支付家中的水电费、房租等开销。走投无路下，母亲只能向阿窿借钱。”

林先生表示，母亲多次向阿窿借贷，每次数额不多，介于300元至500元，前后加起来不到500元，不过利滚利后，母亲负债一万多元。

“母亲欠债两年多，阿窿最初只是电话恐吓，到了2018年10月起，他们就开始泼漆，期间骚扰电话从未停止。”

一直到去年10月起，阿窿开始点餐追债，每天早上10时至凌晨3时，都有送餐员陆续上门，一天下来陆续有约20名送餐员被恶搞，日子也鸡犬不宁。

林先生说，前天下午两点，他在住家被吵醒，发现三名送餐员找上门，要他支付现金。

“前两份餐点加起来约210多元，我向送餐员解释是阿窿骚扰，如今也张贴了字条，打算报警处理。”

完整报道，请翻阅2022年1月3日的《新明日报》。