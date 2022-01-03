三袋包裹弃楼下 买家个资泄光光

居民申诉，组屋楼下疑成包裹储存站，三大袋共300多件包裹被随意放置，买家资料一目了然，却一整天无人认领。

居住在兀兰6道第679座组屋的热心读者谢先生（50岁，自雇人士）致电《新明日报》24小时热线通报，昨早（1月2日）出门时，发现组屋楼下的脚踏车停放处出现三大袋包裹，一整天都不见送货员，也不见有人前来领取。他不解表示，不知道是送货员丢弃了包裹，还是把该处当成是包裹储存站，过后才来取货派送。

“顾客买的包裹被放在这里没人看管，经过的人也都可以轻易打开袋子，顺手牵羊，这样很危险，这么多包裹应该放在仓库里才对。”

记者昨午5时走访时，有三大袋青蓝色透明塑料袋放置在该处，袋子外贴了字条注明送货的地区以及包裹数量，也可以清楚看到每个包裹收件人的名字、电话和地址。肉眼可见，其中一袋的包裹收件人地址大部分都是在第602座组屋，距离该处车程约七分钟。

附近居民张先生（73岁）受访时说，最近注意到包裹被放置在该处，前几天虽然看见送货员来该处分派货物，但是不确定是否和目前放置在该处的包裹有关。据了解，截至本报下午1时许截稿，包裹仍未被取走。

完整报道，请翻阅2022年1月3日的《新明日报》。