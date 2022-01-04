更多员工回办公室上班 市区食肆现午餐人潮

2022年第一个星期一，工作场所允许更多员工返回，办公室顿添人气，食肆也重现久违的午餐时间人潮，与冠病共存的景象初现。加上中小学生今天开课，预计路上的车辆和公共交通乘客量也会逐渐增加。

记者昨天上午约11时抵达马吉街临时熟食中心时，四周一片冷清，但到了约11时40分，附近的上班族陆续出现。有人用纸巾占位，有人用雨伞和水杯等“宣示主权”。

大部分食客都是三两结伴前去，但由于座位有限，很多人只好选择打包，但也要等上较长时间，因为许多摊位前已排起人龙。

张平仁（32岁，银行经理）和三名同事一起去用餐。他说，之前主要在家办公，已经一年多没有和同事到那里吃饭了。“这里离公司比较近，我们懒得走去比较远的地方吃。我们已经料到会有很多人，果然不出所料。我们排了约10分钟才买到食物。”

他坦言，不喜欢拥挤嘈杂的环境，要是能选择，他还是比较喜欢在家办公，因为可以舒服地吃饭。

按规定，从本月1日起，当局允许多达一半的可在家办公员工回公司上班。未接种冠病疫苗者必须通过活动前检测才可进公司，但从15日起，只有完成接种者可以进入。至于已接种至少一剂疫苗、但还没完成接种的员工，宽限期是到本月31日。

新加坡全国合作社联合会有18名员工，半数昨天起返回办公室，有需要的员工可申请居家办公。

联合会总裁洪鼎基受访时说：“混合上班模式对大家都好。有员工反馈，因为居家办公，变得没有上下班的概念，一整天都在工作，所以在公司办公还是有一定好处的。”

他说，工作可以数码化，但面对面的接触依然重要。

为了配合疫中重返职场的需要，该机构去年特地装修办公室，辟设独立办公间，为线上和线下会议配置器材和布置空间等。

公司位于中央商业区的邓维铭（46岁，项目经理）上个月开始回到公司开会。他说，过去两三个星期，他在早晨尖峰时段骑电单车上班时已发现路上的车子多了。“随着更多人回公司，交通会越来越繁忙。我会提早15分钟出门，避免迟到。”（安诗一支援报道）