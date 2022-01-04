组屋转售价猛涨12.5％11年来最快 分析师：降温措施下涨势可能放缓

根据建屋局的预估数据，整体组屋转售价在去年第四季环比上涨3.2％，增幅高于首三季每季的约3％。

本地组屋转售价格去年全年上涨12.5％，创下2010年以来的最大年度涨幅。房地产分析师认为，不久前宣布的降温措施对组屋转售市场的影响不大，组屋转售价料在今年延续涨势，但增幅可能放缓。

根据建屋发展局昨天公布的预估数据，整体组屋转售价在去年第四季环比上涨3.2％，增幅高于首三季每季的2.9％或3％。

建屋局指出，2021年的预估数据是根据截至12月第三周左右的组屋转售价格计算，完整报告将在本月28日公布。

新一轮房地产降温措施从去年12月16日起生效，其中包括把建屋局组屋房贷的贷款与估值比率（Loan-to-Valuation，简称LTV）从90％降低至85％。

政府早前也宣布将显著增加预购组屋供应量，今明两年计划每年推出多达2万3000个组屋单位。建屋局将视需求而定，在2021年至2025年间推出共10万个组屋单位。

橙易产业研究与咨询部总监孙燕清指出，组屋转售价去年的涨幅是自2010年的14.1％以来，涨幅最高的一年。2020年则上涨5％。她说，新一轮降温措施可能对组屋转售市场的走势造成一定影响，但不会太显著。“虽然多数买家不会因LTV降低受到负面影响，买家购屋时一般会更精打细算，可能趁机议价。一些卖家也可能开始调整对价格的预期。”

不过，她认为市场对转售组屋的需求预料维持强劲，因为一些新组屋的建筑工程仍可能延误，加上整体就业率处在健康水平，多数卖家也不急着卖屋或大幅降价。因此，组屋转售价在今年料仍可取得介于5％至8％的较低涨幅。

ERA产业研究咨询部主管麦俊荣也说，降温措施对组屋转售市场的影响相对小，而且并未解决组屋建筑工程的供应链问题。

即使政府增加预购组屋供应量，麦俊荣认为组屋转售价在短期内仍会维持每季上涨1.4％至2.5％的走势。

“不过，如果建筑业人手和材料短缺的问题在今年内逐步缓解，潜在预购组屋申请者更有信心能在较合理的三四年内领取新屋钥匙，新组屋供应量的增加便会对组屋转售价的增长起到减速作用。”

组屋转售仍强劲 价格预计继续上涨

针对组屋转售市场自降温措施生效以来的最新走势，99-SRX产业研究部主管傅颖宽说，初步数据显示，上个月的组屋转售交易量依然强劲，转售价预计继续上涨。

他也透露，上个月有38个组屋单位以至少百万元转售，再创单月新高。“去年全年共有261个百万组屋单位，比前年的82个单位增加许多。”