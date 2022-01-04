德尔塔趋缓奥密克戎占本地病例17% 王乙康：须为下一波疫情做好准备

卫生部长王乙康说，本地冠病疫情仍处于平稳状态，但他提醒民众为即将出现的奥密克戎疫情做好准备。他也说，冠病疫苗和追加剂仍是关键的应对措施。

数据显示，本地德尔塔变种毒株冠病疫情已经趋缓，但奥密克戎变种毒株病例逐渐增加，目前占本地病例的约17％。卫生部长王乙康呼吁民众为新一波即将出现的奥密克戎疫情做好准备。

昨天是新年的首个工作日，王乙康在面簿贴文，汇报本地最新的疫情。他说，本地冠病疫情仍处于平稳状态。比起高峰时期一周超过2万6000起的病例数目，过去一周的活跃病例已降至约1200起。

加护病房病例约为20起。这不只比高峰时期的约170起大幅减少，也是上一季的最低数目。王乙康说，所幸死亡病例也处于低位数。

他指出，这显示因德尔塔变种毒株而出现的一波冠病疫情至少目前已经趋缓，不过他也提醒民众为即将出现的奥密克戎疫情做好准备。

我国本月将收到新一批疫苗

王乙康也说，冠病疫苗和追加剂仍是关键的应对措施。

截至前天，全国人口中87％已完成两剂疫苗接种，按符合接种条件的人口计算，加上已开始接种的5岁至11岁孩童，已有91％完成接种。符合接种追加剂条件的人口占约70％，而42％已注射追加剂。

过去一周，超过2万名九岁至11岁孩童已接种第一剂冠病疫苗，约等于一届学生的一半。下来几周会有更多孩童接种疫苗。

我国本月也将收到新一批冠病疫苗供应。王乙康说，这将有力推动我国的疫苗和追加剂接种计划。“我们会不断取得进展，每个人必须继续尽好本份和履行公民责任，2022年将会比去年更好。”

新增464起确诊病例 输入病例占285起

我国昨天新增464起冠病确诊病例，输入病例占285起，已经连续第三天超过200起。

感染奥密克戎变种毒株的新增病例也连续九天过百，昨天再添187起，其中四起是本土病例，183起从境外输入。

根据卫生部网站昨晚更新的数据，464起新增病例中177起是社区病例，两起来自客工宿舍，其余285起从境外输入，占病例超过六成。新增输入病例已连续四天超越社区病例。

每周社区病例增长率也持续攀升，从前天的0.92增至0.95，已连续52天低于1，却是自11月14日以来的最高水平。

昨天没有人因冠病并发症逝世，死亡病例累计829起。

过去一天有364人出院或完成隔离。目前有183名冠病病患住院，其中13人病危，在加护病房接受插管治疗。四人病情不稳定，在加护病房密切观察。另有21名住在普通病房的病患需要输氧，其中17人是60岁及以上的年长者。

全国加护病房床位有377个，冠病患者使用其中17个，非冠病患者所用床位增至149个，空置床位减少至211个，加护病床整体使用率因此从前天的41.9％升至44.0％。

随着更多人完成疫苗接种和注射追加剂，过去28天确诊的8434起病例中，98.7％无症状或只出现轻微症状。0.8％在普通病房输氧，0.2％在加护病房，0.3％病逝。

截至昨天中午，本地确诊病例累计28万零754起。