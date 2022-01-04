华文媒体集团与义安理工联办 4月起年长者可参加免费数码课程

两机构联办的乐龄数码学堂，由华文媒体集团的新闻从业员授课，参与课程的年长者还能得到义安理工学生数码大使一对一辅导。

今年4月起，乐龄人士可报名参加新开办的免费乐龄数码学堂，一对一学习数码技能，如使用视讯平台、网购和用手机和平板电脑阅读新闻等。

新报业媒体信托华文媒体集团与义安理工学院人文与社会科学院昨天签署为期三年的战略合作伙伴谅解备忘录，双方的一大合作重点是联办乐龄数码学堂，由华文媒体集团的新闻从业员授课，参与课程的年长者还能得到义安理工学生数码大使一对一辅导。

华文媒体集团营运总编辑罗文燕在新报业媒体新闻中心举行的签署仪式上说，通过与读者的交流，发现他们有学习数码知识的需求，“新的合作协议让我们一起协助年长读者过渡到数码世界”。

每年的乐龄数码学堂将设12堂课，视防疫规定，每堂课可让至少25名年长者参与，上课地点在大巴窑新闻中心礼堂，预计300人将受益。

有兴趣参与的读者可留意接下来《联合早报》和zaobao.sg等华文媒体集团平台，了解报名方法。

义安理工人文与社会科学院院长方淑燕受访时指出，乐龄数码学堂将先安排该院华文传媒系的约150名学生担任数码大使，之后视进度，全院2000名学生也有机会参与其中。

她说：“乐龄数码学堂将提供很好的机会，让学生加强实践学院‘以人为本’的宗旨。我很期待我们的学生能从中获得宝贵的真实世界学习经验，也深信这个合作能够为我们的社区做出贡献。”

华文媒体集团旗下的汉文教集团也将与义安人文与社科院合作开办与华文内容制作、社交媒体与商务文化相关的持续教育和培训课程，帮助本地在职专才加深对中国礼节与文化的了解，以便更好地与当地的生意伙伴沟通与交流。

作为培养本地华文媒体生力军的人才库，义安理工与华文媒体集团有着长期合作关系，并在2018年首次签署关于奖学金、实习和内容制作的合作备忘录。

华文媒体集团将继续提供奖学金安排实习

按照新协议，华文媒体集团将继续每年为两名义安理工华文传媒系三年级学生提供2500元的奖学金，并安排学习之旅，以及提供多达20个实习机会，让该院学生每年9月至翌年2月到报馆实习。

华文传媒系的学生也有机会参与华文媒体集团今年上半年推出的新数码平台的推广活动，这个专门面向18岁至25岁年轻受众的新平台会展出部分学生的优秀毕业作品。

罗文燕认为，双语优势是新加坡人在全球舞台竞争的一大利器。而如今的年轻一代在离开校园后，鲜有接触华文的机会。“我们希望通过提供相关的华文内容，能吸引年轻人继续使用华文，不仅是文化上的联系，还要与更广阔的世界保持联系。”

方淑燕也同意，年轻一代的华文人才擅长制作更加贴近年轻人心声的内容，“没有人能比年轻人更适合告诉同辈‘华文很酷’了”。