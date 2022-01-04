zaobao.sg推出虎年专网 现煮年菜分享运程

农历新年将至，zaobao.sg推出专为壬寅虎年而设的专属网站，读者可从本周起上网观看多个精彩的新春直播节目，并从中获取生肖运程、年菜食谱等各种新年相关的资讯。

配合虎年的到来，zaobao.sg新春专网“春来早报喜”正式上线，旨在提供全方位的新春特备内容，陪伴读者一起欢喜迎新年。其中，即将推出的新春直播节目系列“虎虎生威直播间”绝对是本届活动的一大亮点。

从本周起至1月28日，zaobao.sg将在每逢星期三和星期五晚上8时，进行“虎虎生威直播间”直播节目。读者观看直播的同时，还可以留言与现场来宾互动。

“虎虎生威直播间”的节目包括“年货开箱”，记者将为读者搜罗新颖和吸睛的年货，并于直播时和观众一起开箱，现场品尝和点评独具风味的新年特色美食。

想知道如何在虎年增强事业运和财运等运势的读者，也一定要锁定“12生肖运程”特备节目，学习趋吉避凶过个吉祥如意的虎年。届时，资深风水师何宜娟将在线上分享如何开运和让事业财运更旺、催旺桃花运和人缘，以及居家和办公室的摆设是否影响运势等资讯。若读者有任何与运势有关的疑问，也能留言请教风水师。

zaobao.sg也为热爱新年歌曲的读者精心准备了“新年欢唱会”音乐会。本地歌手将以独特的方式诠释人们耳熟能详的新年歌曲。在现场直播的音乐会上，还会有点歌的环节，想必能让观众大饱耳福。

《联合早报》高级记者刘永健是上述三个直播节目的主持人，直播将在zaobao.sg网站、《联合早报》、早报Kopitiam、zaobao.sg生活娱乐和《新明日报》的面簿专页，以及zaobao.sg的YouTube频道播出。

另外，还在烦恼要准备什么年菜的读者，也能观看“大厨上菜”直播节目，厨师张克明将现场烹煮年菜，并与观众分享烹饪秘诀。本地资深艺人“二姑”蔡平开会担任节目的主持人。节目将通过zaobao.sg、《联合早报》、早报Kopitiam和zaobao.sg生活娱乐的面簿专页、zaobao.sg YouTube频道，以及《联合早报》官方Twitter直播。

除了内容丰富的“虎虎生威直播间”节目，新春专网“春来早报喜”还会提供实用和有趣的资讯，包括年货价格走向、防疫过年贴士、12生肖运势分析、年菜食谱，以及如何运用各个社交媒体平台拜年等。

“春来早报喜”专网已上线，公众可上网浏览新年资讯。