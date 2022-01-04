“华侨银行”短信诈骗风波不平息 16岁女生坠骗局痛失7500元红包钱 订户 来自 / 联合早报 文 / 姚可嘉 发布 / 2022年1月4日 5:00 AM 张愿珍的16岁女儿去年12月收到钓鱼短信，点进链接填资料后，户头被转走7500元。（受访者提供） 骗子在当天分五次转走5000元，一过凌晨12时，便迅速把剩余的2500元转走。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 《联合早报》上周五报道，在2021年12月1日至29日，共有469名华侨银行客户坠入钓鱼短信骗局，被骗走高达850万元款项。新闻见报后，本报陆续接到不少读者的通知，叙述自己上当受骗的经过。“华侨银行”短信骗局风波不平息，16岁女学生也误坠骗局，损失从小到大储蓄的7500元红包钱。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 华侨银行 短信骗局 钓鱼短信骗局 按指示安装软件 妇女户头被盗3万元 买不到VTL车票 业者助她回马奔丧