“华侨银行”短信诈骗风波不平息 16岁女生坠骗局痛失7500元红包钱

《联合早报》上周五报道，在2021年12月1日至29日，共有469名华侨银行客户坠入钓鱼短信骗局，被骗走高达850万元款项。新闻见报后，本报陆续接到不少读者的通知，叙述自己上当受骗的经过。

“华侨银行”短信骗局风波不平息，16岁女学生也误坠骗局，损失从小到大储蓄的7500元红包钱。