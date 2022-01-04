“华侨银行”短信诈骗风波不平息 16岁女生坠骗局痛失7500元红包钱

订户

来自 / 联合早报

文 /
姚可嘉

发布 / 2022年1月4日 5:00 AM

张愿珍的16岁女儿去年12月收到钓鱼短信，点进链接填资料后，户头被转走7500元。（受访者提供）

骗子在当天分五次转走5000元，一过凌晨12时，便迅速把剩余的2500元转走。（受访者提供）

字体大小:

《联合早报》上周五报道，在2021年12月1日至29日，共有469名华侨银行客户坠入钓鱼短信骗局，被骗走高达850万元款项。新闻见报后，本报陆续接到不少读者的通知，叙述自己上当受骗的经过。

“华侨银行”短信骗局风波不平息，16岁女学生也误坠骗局，损失从小到大储蓄的7500元红包钱。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容