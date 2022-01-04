新加坡国立大学心理学系三年级学生陈思颐说，为了更了解精神病症，她热切希望有机会去认识更多病患，所以勇敢地踏出第一步，申请成为国大医院的义工。

向来关注心理健康课题的陈思颐（21岁）自愿成为国大医院精神病房的义工，而且是唯一的义工。她希望通过分享与精神病患交流的经验，改变人们对精神病的看法。

陈思颐是新加坡国立大学心理学系三年级学生，也是今年三名新加坡全国合作社联合会奖学金（SNCF Co-operative Scholarship）的得主之一。

2008年设立的奖学金至今有约40名得主，每年发给约三名在本地大学攻读全日制课程的学生，首要考量是得主须有服务社区的精神，今年有约240人提出申请。

陈思颐说，为了更了解精神病症，她热切希望有机会去认识更多病患，所以勇敢地踏出第一步，申请成为国大医院的义工。

疫情前，她每周到国大医院陪伴精神病患，跟他们聊天和做手工。当了一年义工后，因疫情暴发而停止探望。

陈思颐也是国大医院义工委员会的项目主管，领导约10名年轻义工，她是唯一在精神病房的义工。她说，多数人较愿意到成人或儿童病房当义工，“招募精神病房的义工是我们最大的挑战”。

疫情期间，义工无法到病房陪伴病患，她和组员就想出各种点子，包括录制圣诞视频，与病患远距离交流和庆祝。“病患虽然无法与至亲共庆佳节，但他们知道至少没被遗忘。”

陈思颐与家人关系密切，自小父母就教她要关怀周围有需要的人。在圣诞节期间，父母常带她和弟弟探访老人院或儿童院，也鼎力支持她的社区服务工作。

一年前，一群青少年在陈思颐的住家楼下，设立一个社区粮食库，让居民捐赠粮食给附近有需要的居民和老人，她和家人就定期捐助食物，积极支持。

陈思颐希望看到更多人推动这类援助计划，“社区援助计划不仅加强社区凝聚力，也能传递良好价值观给国家未来的主人翁”。