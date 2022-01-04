买不到VTL车票 业者助她回马奔丧

父亲病逝，女郎买不到车票，无法见最后一面，庆幸在巴士公司的协助下，顺利回乡奔丧。

女郎黄正旋（31岁，银行贷款职员）受访时告诉《新明日报》记者，她来自东马沙巴，在本地生活12年，目前已是新加坡永久居民。

“母亲是名损失调解员，因灾情缘故，被派到吉隆坡处理事宜。事发几天前，父亲黄兆意（57岁）因突然感觉呼吸困难，立即通知朋友送他入院。”

她透露，父亲原本住在加护病房，之后情况好转，还转入普通病房。

“父亲过世前，还与我通话聊天。怎料，父亲会突然逝世，死因是肺部感染。”

接到噩耗后，黄正旋一时不知所错，尝试上网买VTL车票却不成功。之后，她听了朋友建议，直接到兀兰的巴士柜台找职员帮忙。不过，由于VTL车票需要向当局申请，职员无法当场开车票给她，只好请她电邮，并附上证件，给予紧急回国的理由。

庆幸的是，星运旅游（Transtar）和Causeway Link都给予回复，她最后选择星运旅游，公司则在周一（1月3日）傍晚通知她行程细节。

今早8时，黄正旋就到兀兰巴士总站，成功买到车票回国。

她表示，计划先与新山的丈夫和儿子会合，明天傍晚再飞沙巴奔丧。

“父亲入院时，冠病检测是阴性，怎料去世后的检测却呈阳性。根据当局的规定，父亲的遗体必须立即火化。由于我们是基督徒，我们打算6日将父亲的骨灰土葬。虽然我见不到父亲的最后一面，但仍感谢巴士公司的协助，让我能回国出席父亲的土葬仪式。”

完整报道，请翻阅2022年1月4日的《新明日报》。