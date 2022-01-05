4万多小一新生开学 中小学高中将恢复更多活动

新学年伊始，4万多名小一新生开启了正规教育之旅。尽管冠病疫情依然笼罩，但各中小学与高中将恢复更多活动，让学生在安全的情况下尽可能体验丰富的校园生活。

与去年一样，教育部的小学和幼儿园特别安排，昨天先让小一和幼一新生在一名家长的陪同下到校报到，其他年级学生则延至今天开学，好让校方既能帮助新生融入新环境，又兼顾安全管理措施。中学以及初级学院与励仁高中如常分别在昨天与下周一开学。

昨天一大早，各校都可见学生在家长的陪伴下抵达。校方做足防疫措施，在校门口让学生与家长登录Safe Entry，测量体温，并错开各班级的休息时间。

教育部长陈振声昨早走访湾景小学（Punggol Cove Primary School）后在面簿贴文说，看到家长与孩子手牵手到学校，不禁让他想起自己数年前陪孩子开学的情形，从课室外偷瞄孩子并观察孩子是否能自己买食物。

他指出：“随着学校开课，教育部会继续检讨如何在疫情之下丰富学生的学习体验。一些学校活动在做足安全管理措施后可从今天起恢复。”

这包括让中学、初院和高中以及小六学生恢复升旗礼；小学不超过50人的实体课外活动不必按班级或年级分组；任何年级的学生都能与同班同学在休息时间一起玩耍，但须戴口罩，并且不超过五人一组；让中学及更高年级学生恢复在校外的课外活动与学习之旅等。

教育部也希望能恢复举行全国校际运动会及新加坡青年节。

《联合早报》昨天报道，中学、初院和高中今年起可举行升旗礼，时长最多半小时，限约300人，可让不同年级学生错开在不同天参加。

尤索夫依萨中学榜鹅新校舍 首批中一生参与迎新活动

有超过50年校史的尤索夫依萨中学本学年从武吉巴督搬到榜鹅新镇，昨天在新校舍迎接首批300多名中一新生。

该校校长李慧玲接受《联合早报》访问时指出，中一共八班的学生本周都会参与迎新活动，按班级进行。校方为学生准备了“破冰”游戏与工作坊等活动，让他们熟悉校园并认识同学，也有机会体验各种课外活动。

周五傍晚，学生将参加入学仪式，由班主任为学生颁赠学校领扣。疫情前，这个别具意义的仪式会邀请家长为孩子别上领扣，现阶段只能通过线上方式让家长观礼。

她说：“希望在这周通过一系列活动，让这些刚完成小学教育的学生适应中学生活，下周一才上课。”