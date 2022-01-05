本地商人众筹奖励骆建佑 三天内逾360人捐10万元

由于世界羽毛球锦标赛本身是个只算积分、不设奖金的赛事，且这项比赛也不属于新加坡奥理会的“大赛奖金计划”（Major Games Award Programme），本地商人曾卫于是设立众筹活动，鼓励民众一起支持新科男单冠军骆建佑的体育事业，不到三天就达到10万元目标，超过360人捐款。

本月2日在慈善众筹平台“希望之光”（Ray of Hope）发起众筹的松园饼屋（Pine Garden's Cake）常务董事曾卫（49岁）是羽球爱好者，他得知24岁的骆建佑赢得世锦赛不会获得现金奖励后，认为自己得做些什么来感谢他为新加坡所付出的努力。

“我们的目标原本是超过10万元，在这么短时间内就达到目标后，再高的金额都是祝福。其实我更看重的是捐款者的数量，就算是1角、5角、2块钱，我也会很感谢。重点是心意，而这份心意是无价的。”

虽然已达到目标，但接下来几天还是还会继续接受公众捐款。

一羽毛球前国手捐5万元

曾卫告诉《联合早报》，他已经联系骆建佑，希望他不要对这些举动感到有压力，这是大家对他的认可、鼓励和支持，感谢他为新加坡体育事业做出的贡献。

他说，发起众筹的初衷是为了鼓励骆建佑，让喜欢他的民众有个平台表示支持和留言给他。

这项众筹在限定时间内进行，捐款数额从2元开始，最大笔款项多达5万元，来自一名羽毛球前国手，但曾卫没有透露他的身份。

截至昨晚截稿时间，活动已筹得超过10万7000元。

加上较早时包括曾卫在内五名商界人士为骆建佑筹集的5万元，目前已累计超过15万7000元。另外四名商界人士是珍宝餐饮集团（Jumbo Group）总裁兼执行董事黄建铭、DC Frontiers公司联合创办人梁顺祥、全美世界国际集团（Best World International）创办人兼总裁范文瑂及杰特科术集团（JK Technology）执行董事汪佑任。

新加坡羽毛球总会会长廖振兴上个月告诉本报，骆建佑夺冠后，他们正在努力与商家接洽中，等时机成熟就会公布奖励。

款项直接转入骆建佑户头

世锦赛不在奥理会的大赛奖金计划内，计划的目的是为在奥运会、亚运会和东运会赢得奖牌的运动员提供现金奖励，我国首位奥运冠军约瑟林2016年因获得男子100米蝶泳金牌而获得税前100万元的奖金，运动员所属机构会抽取其中一部分作为发展基金。

据悉，曾卫发起众筹的这笔款项将直接转入骆建佑的户头。对于是否须要缴税的问题，财务规划公司星融（SingCapital）执行总裁谢诏全回复本报询问时说：“这是一份现金礼物，将被视为骆建佑的收入。因此，他须要向新加坡国内税务局申报。”

为我国赢得历来首面世锦赛金牌的骆建佑上周末已抵达迪拜，与丹麦奥运冠军安赛龙和加拿大的杨灿等人一起训练，为下周二（11日）开打的印度公开赛备战。