陈川仁总结去年国会提醒：议员须确保所言属实不滥用议事特权

议长陈川仁说，针对近期处理的投诉，国会特权委员会将适时把结果和建议提呈给国会，而这是一次重要的提醒，议员绝对不能滥用国会赋予他们的豁免权和特权。

国会赋予议员特权，让他们能在议事时不受约束，自由地发表看法，但议员也必须负起责任确保所言有事实依据，不应该滥用这项特权。

工人党盛港集选区前议员辣玉莎去年8月至10月间三度向国会撒谎，捏造经历对警方做出不实指控，事情目前交由国会特权委员会处理。身为委员会主席的国会议长陈川仁，前天（1月3日）在国会网站发表博文总结去年国会进程时，提醒所有议员不得滥用特权。

陈川仁说：“为了让议员可以畅所欲言，所有议员都在国会里享有特权。这也就是说，我们不会因为在国会上发表的言论而被提控，或是面对民事诉讼。不过，每一名议员在行使特权时仍须负责，说的话应该以事实，或获得证实的信息为根据。”

他说，国会特权委员会会认真看待所有投诉，详实调查，以维护国会特权的神圣和尊严。针对近期处理的投诉，委员会将适时把结果和建议提呈给国会，而这是一次重要的提醒，议员绝对不能滥用国会赋予的豁免权和特权。

上一届大选于2020年7月举行，第14届国会隔月开幕。2021年是本届国会度过的第一个完整年份。

去年国会议程满档

去年的国会议程满档，一共答复了2601题口头和书面询问、通过了39项法案、发表了11份部长声明，以及提呈了12个实质动议和17个休会动议。去年9月，国会14日上午11时开会，一直辩论到15日午夜12时30分才结束，共13个半小时，是我国至今历时最长的一场国会会议。

当天，多名议员围绕着财政部长黄循财，以及前进党非选区议员梁文辉分别提出的“新加坡人的工作与生计”动议，展开超过10个小时的马拉松式辩论。

去年1月，国会首次直播国会，公众只须到通讯及新闻部的YouTube频道，就能观看国会议事过程。

陈川仁说，直播是另一个能让新加坡人和利益相关者，直接知道政府和议员在讨论什么课题的渠道。加上国会实况记录（Hansard），希望公众可以从中了解国会在决策和监督政府方面扮演的角色，以及政府在制定法律和政策时面对的挑战和取舍。进而加强公众对国会和议事过程的信任。

除了国内事务，新加坡国会去年也参与了多项国际盛事，例如第42届亚细安议会大会。此外，陈川仁也接见了多位新派驻新加坡的外国使节，包括来自希腊、澳大利亚、德国的大使等，以及访问日本和意大利。