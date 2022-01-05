黎嘉欣的父亲是家里的经济支柱，他2008年心脏病发，隔了九年又在2017年中风。她目睹医疗人员帮助父亲恢复健康，深受启发，希望日后能在医疗领域工作。

目睹医疗人员在父亲心脏病发和中风后竭力帮助他恢复健康，黎嘉欣（21岁）深受启发，2018年报读共和理工学院的医疗服务管理课程，希望日后能在医疗领域工作。

黎嘉欣的父亲是家里的经济支柱，他2008年心脏病发，隔了九年又在2017年中风。黎嘉欣在父亲生病期间，经常出入医院，亲眼观察医院的运作。她说，医疗一直占据她生活中很重要的一部分。

经过三年苦读，黎嘉欣在去年考获医疗服务管理学专业文凭，接下来将在南洋理工大学攻读商科。她说：“医疗服务管理学提供了医疗与商业双方面的教育。医疗方面有解剖学、病患护理等课程，商业方面则教导我们财务、管理、运作等知识。”

“从理工学院毕业后，我一度在护理学和商科之间犹豫。最终选择商科是因为这个学科范围广泛，日后若想在医疗领域工作，也能进入财务部、人事部等。”

黎嘉欣这一路走来并不容易。父亲中风后，家里经济情况一度拮据。为减轻父母的负担，她每周有三天到诊所担任兼职助理，一般是在周末或下课后，每次兼职四小时。

黎嘉欣每月平均赚取约700元，用来支付学费。虽然半工半读，但她仍在学业上保持优异表现，在共和理工学业期间，每学期都能登上“院长荣誉榜”（Director's Roll of Honour）。黎嘉欣的父亲如今已康复。

忙碌之余，黎嘉欣不忘服务弱势群体，就读理工学院时加入学生理事会，并在一年级那年，到越南胡志明市的一所学生福利中心当义工。她在隔年成为了活动组织者，领导团队继续奉献爱心。