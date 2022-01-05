梁玉心：奥密克戎没想象中无害

尽管临床数据显示奥密克戎变种毒株引发的症状似乎较轻微，但梁玉心教授指出，这个冠病毒株“没想象中无害”，变种后出现的三大新特征，可对我国医疗系统造成威胁，因此须减缓其传播速度。

新一波奥密克戎毒株带来的全球疫情，让重新开放之路再度遭遇难题。不过，世界各地目前的临床数据似乎都显示，该毒株虽有更强的传播力，但引发重症的风险比上一波的德尔塔来得低。我国早前将所有疑似病例都送往国家传染病中心，但上周已调整策略，不再根据毒株区分措施，而是允许患者居家养病。

国家传染病中心主任梁玉心教授前天（1月3日）接受《新明日报》专访时说，初期会有上述做法，不仅是治疗患者，也为了从这些病例收集资料数据，了解这个新毒株的特性。目前我国的奥密克戎病例以年轻群体为主，也确实观察到绝大部分都症状轻微。

“（但）其实奥密克戎并非想象中那么无害。”

梁玉心点出奥密克戎的三大特征，以及这又如何为抗疫工作带来挑战。

① 传播性比德尔塔高

梁玉心说，奥密克戎的传播性真的非常高，日前英国的数据就显示，同住者传播的风险比起德尔塔是翻倍的。

② 突破免疫系统可二次感染

梁玉心指出，奥密克戎有办法“绕过”人体免疫系统，即使同住者是曾经染疫的，或是已经接种疫苗的，此毒株还是有办法让他们患病。

③ 潜伏期与发病间隔更短

所谓的发病间隔，就是当一个人将病毒传给另一人后，两人出现症状的相隔时间。潜伏期和发病间隔比德尔塔更短，意味着病例数可更快速增长。

梁玉心说，这三个特征可导致我国的病例短时间内激增，目前唯一值得庆幸的是其重症风险较低。然而，奥密克戎的数据仍在初步阶段，像目前已知德尔塔的重症率是约2%，奥密克戎则仍是未知数，即使假定只有0.5%的患者会引发重症，如果染病人数非常多的话，实际入院治疗的人数仍可能对医疗系统造成负担。

农历年６方式保护家中长辈

奥密克戎变种毒株对年长群体的影响，因数据不足还言之过早，来临农历新年应采取六大方式保护家中长辈。

梁玉心坦言，目前我国并没有足够的奥密克戎年长患者数据可参考，因为现阶段染疫者为接种的年轻人居多。另外，由于现在染上奥密克戎的人都打了疫苗，因此无法去对比这个毒株对未接种者和已接种者的重症风险差距有多少。

年长者染奥密克戎是否真的比德尔塔较不会引发重症，还是未知数。有鉴于此，保护我们年长者的任务依旧重要，而来临农历新年将是一大挑战。

“不难发现，到了农历新年佳节，长辈们会成为整个家族的核心点。同辈之间不一定有时间互相拜访，但到长辈家是一定要的，可这也代表四面八方的亲友都会上门，年长者也因此面对更大的染疫风险。”

针对如何在佳节期间保护长辈不让他们染疫，梁玉心给出以下建议：

① 去长辈家拜年前，先在家里做快速抗原检测（ART）。

② 尽量保持安全距离。

③ 餐饮方面应避免共享食物，选择个人套餐。

④ 即使在家中也可考虑戴口罩。

⑤ 勤洗手。

⑥ 没打疫苗的尽快去接种，还没打追加剂的应立即完成。

梁玉心说，我们的抗疫之路已两年，其实大家也很清楚该做些什么来防疫，而唯有身体力行才能让大家，包括年长者们安心好过年。

完整报道，请翻阅2022年1月5日的《新明日报》。