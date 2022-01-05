“猪仔屋”失火2死3伤 客工兼任舍监被控

33人客工挤住“猪仔屋”，电线短路失火后酿二死三伤，“管理员”数月前刚搬走逃过一劫，昨天（1月4日）承认协助经营非法宿舍。

来自孟加拉的被告莱汉（43岁）面对五项罪名。除了承认协一项助经营非法宿舍触犯规划法令的罪名以外，他也承认一项触犯雇用外来人力法令，以及一项触犯防火安全法令的罪名。另外两项罪名交由法官下判时考虑。

据《新明日报》之前报道，位于芽笼6巷86A号店屋的二楼单位在2015年4月3日凌晨3时30分失火，造成两人吸入过多浓烟丧命，三人被烧伤。

庭上揭露，该间单位案发时住了33人，超过了12人的合法上限，而经营这家非法宿舍的人是一名叫做梁伟成（译音，47岁）的男子。

根据案情，房东在2014年9月将单位租给了一家建筑承包商。承包商在同年12月将单位转租给梁伟成的公司。梁伟成接着把单位分成12个房间、53个床位，以每床位每个月200元至220元租给客工。

被告是一名建筑工人，他在单位被梁伟成改成“猪仔屋”之前已经是住户。梁伟成接手单位后，聘请被告为管理员，给他150元的租金回扣，要他负责打扫、收租金，以及找新的租户。

被告的雇主并不知道他在做“管理员”的工作。

后来，被告在火患三个月前的2015年1月搬走，但继续帮梁伟成打理“猪仔屋”，改“全职”拿薪水。

案件将在明天下判。

完整报道，请翻阅2022年1月5日的《新明日报》。