完成疫苗接种270天内须打追加剂 否则2月14日起接种状态将失效

从2月14日起，如果在接种两剂mRNA或三剂科兴国药疫苗后的270天内没有接种追加剂，“已完成接种”的状态将失效。这会影响人们的活动，包括进出实施疫苗接种差异化安全管理措施的场所，如商场、餐馆和图书馆等。

2月14日起，完成冠病疫苗接种者270天内没打追加剂，“已完成接种”的状态将失效，转为未完成接种。

卫生部是在考虑了冠病疫苗专家团的建议后，将基本疫苗接种程序的有效期设定为270天。18岁及以上的公众在接种基本程序最后一剂疫苗后的270天内，将视为完成接种；过了270天而未接种追加剂，则被视为未完成接种。

基本疫苗接种程序指的是完成两剂信使核糖核酸（mRNA）疫苗、或三剂科兴或国药疫苗，或其他世界卫生组织紧急使用清单上的疫苗及相应剂量。

政府抗疫跨部门工作小组昨天（1月5日）在文告中说，接种疫苗，尤其是追加剂，能在很大程度上避免人体感染冠病重症，并防御奥密克戎变种毒株的侵害。

不过，在完成基本疫苗接种程序的最后一剂疫苗后，疫苗防护力会随时间大幅减弱。国际研究数据显示，基本疫苗接种程序对奥密克戎变种毒株的防护力比起对德尔塔变种毒株更弱，但追加剂能增强对奥密克戎所引发感染或重症的防护。

因此，符合接种追加剂条件的公众应在完成基本疫苗接种程序约五个月后、但不超过270天的窗口内接种追加剂，以确保疫苗提供最佳防护。接种追加剂后，疫苗接种状态将维持在“已完成接种”。

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康昨天在记者会上说：“如果在接种两剂mRNA或三剂科兴国药疫苗后的270天内没有接种追加剂，‘已完成接种’的状态将失效。这会影响到你的活动，包括进出实施疫苗接种差异化安全管理措施的场所，如商场、餐馆和图书馆等。”

从现在到2月13日，只要已完成基本疫苗接种程序，无论已接种多久，都视为“已完成接种”。但从2月14日起，只有在完成基本接种程序后的270天内施打追加剂者，才会继续被视为已完成接种者。若因健康原因无法接种追加剂，则不受新条例影响。

已接种疫苗并从冠病康复的人，目前无须接种追加剂；如果在染病前未完成疫苗接种，应该在染病至少三个月后接种一剂mRNA疫苗或两剂科兴或国药疫苗，才能视为“已完成接种”。上述270天有效期的规定不适用于这些群体。

60岁及以上年长者将提前受邀打追加剂

王乙康强调，接种疫苗和追加剂仍是我国应对疫情的基本对策。我国目前每天施打的疫苗和追加剂超过5万剂，全国人口中87％已完成基本疫苗接种程序。

未接种疫苗的年长者约有3万8000名，比几个月前的约20万名已大幅减少。

为了使下来数周预约接种追加剂的过程更便利，当局将提前向完成基本疫苗接种程序满四个月的60岁及以上年长者发出邀请接种追加剂。

王乙康说，我国要具备冠病韧性，就必须像应对德尔塔变种毒株那样，应对新一波奥密克戎疫情。在下一波疫情退去时，我国将更坚韧，来到另一个里程碑，也就更可能像应付每年的流感病例一样，在后续的几波冠病疫情中乘风破浪。要达到这一步，须靠所有人通力合作、各尽本分、彼此照应。