现有防疫措施不改 农历新年维持最多五人社交聚会限制

财政部长黄循财强调，我们的首要考量是保护医疗系统，如果床位和加护病房能够应付，我国就能以现有防疫措施度过这一波疫情。他呼吁大家继续负起责任，遵守现有安全管理措施，在迎接新年的同时确保家人朋友的安全。

我国目前不打算放宽或收紧现有防疫措施，公众在来临农历新年期间仍须遵守最多五人一组的社交聚会人数等限制。

抗疫跨部门工作小组自去年11月起允许不同住的五人堂食，并将社交聚会人数限制放宽至五人。随着感染奥密克戎冠病变种毒株的病例预计激增，联合领导小组的财政部长黄循财说，他不认为这一波疫情会在农历新年前结束，因此防疫措施会在这段期间维持现状。

他昨天（1月5日）在记者会上说：“奥密克戎病例可能会在农历新年期间增加，而我们无法承受超级传播事件在这段期间发生。在此想鼓励和呼吁大家继续负起责任，遵守现有安全管理措施，在迎接新年的同时确保家人朋友的安全。”

今年的农历正月初一落在2月1日，距今仅三个多星期。

我国已为这一波疫情做好准备

政府上个月加强多方面的安全措施，包括收紧检测和边境条例，来控制奥密克戎的传播，这让我国能够争取时间加强医疗系统及检讨医疗措施。黄循财提醒，现有指标显示，奥密克戎很快会在本地社区传播开来，不过我国已经为这一波疫情做好准备。

此外，与美国等多个西方国家“大解放”不同的是，我国始终规定所有人须戴口罩并限制社交聚会人数等，这些基本安全条例可协助我国遏制毒株的传播。

他说：“我们会尽量维持现有状态，应付即将出现的大量奥密克戎病例。也就是说，我们打算尽可能维持现有防疫措施，不放宽，但也会努力避免收紧措施。”

黄循财强调，首要考量是保护医疗系统，如果床位和加护病房能够应付，我国就能以现有防疫措施度过这一波疫情。

“我们必须为所有突发情况做好准备，若碰到医疗系统不胜负荷，那我们可能别无选择，只能收紧部分措施。”

调查克拉码头群聚跨年 证实违例者将法办

他以上周跨年夜克拉码头数百人群聚倒数活动为例，指公众若掉以轻心，病毒的传播力就会扩大，这会给医疗系统带来更大负担。

根据相关当局的调查，群聚倒数活动并非事先安排的，而是不同人群纷纷聚集起来。网民日前上传的视频显示，这些人没有保持安全距离，一些人甚至还脱下口罩大声欢呼呐喊，并同周围的人拥抱，完全无视传播病毒风险。

黄循财说：“我明白大家想要庆祝新年，不过我们无法接受这些行为，尤其是当我们仍处于疫情期间。”

他指出，执法机构还在调查这起事件，包括调阅闭路电视画面找出参与的公众。“这些人会被叫去问话，若证实违例会依法处理。”