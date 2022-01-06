明晚亮灯 牛车水300余灯饰喜迎虎年

今年展出的各类灯饰超过300种，其中最高的老虎造型灯饰达到5米。灯饰主要由新加坡科技设计大学的学生设计，并邀请经验丰富的工匠制作而成。

牛车水农历新年灯饰将于明晚（1月7日）点亮，60多只大小形态各异的老虎蓄势待发，准备伴随新加坡迈入虎虎生威的新一年。

今年展出的各类灯饰超过300种，其中最高的老虎造型灯饰达到5米。灯饰主要由新加坡科技设计大学的学生设计，并邀请经验丰富的工匠制作而成。

其中一名参与设计的学生梁振聪（22岁）说，创作过程中遇到不少挑战。

“我们一开始并不十分了解一些华族的传统和风水上的讲究，做好资料调查后，我们修改了方案中的不少细节。”

他认为此次项目十分有意义。“作为新加坡人，牛车水农历新年的灯饰是我们每年都会去看的。今年能够展出我们设计的作品，我感到十分高兴。”

团队不断调整灯饰 为公众呈献最好作品

团队的另一成员潘瑞仪（20岁）受访时说，为达到更好的效果，他们在设计中不断调整小老虎灯饰的姿势和神态。“在疫情严重的困难时刻，我们希望能够通过自己的作品为大家在新春佳节带来快乐。”

新加坡科技设计大学建筑与可持续设计教职院士郑凯（32岁）说：“虽然这次的项目耗时很久，工作量大，但对学生们来说是一次非常好的实践机会，让他们得以将自己设计的作品制作出来，呈献在公众面前。”

今年活动主委会首次与非盈利组织天猛公艺术基金会以及世界自然基金会（新加坡）合作，展出的老虎模型不仅能够烘托节日气氛，也希望提高公众对于野生虎保护工作的认知。

另外，唐城坊门口也将出现一棵“牛车水许愿树”，公众可购买售价两元的许愿卡写下新春愿望，挂在许愿树上。这些款项将用于帮助牛车水—金声一带有需要的家庭。

其他线上活动还包括歌台表演直播、老虎折纸和蛋卷烘烤课程等，同时也会邀请本地名厨线上教导如何制作新年盆菜。

亮灯仪式明晚面簿直播

亮灯活动的线上启动仪式将于明晚7时通过面簿直播，届时哈莉玛总统和通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明将出席并致辞。

今年的灯饰将展出至3月2日。主办方吁请公众在看灯时遵守安全管理措施，避免群聚。去年，为避免牛车水出现拥挤情况，当局曾宣布牛车水新年灯饰在其中一个周末以及除夕夜都不亮灯。