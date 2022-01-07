张志贤：保护主义使“中间立场”变窄 各方更难达共识

本地主义和保护主义浪潮下，人们聚集在极端，中间路线愈来愈窄，人们更难以达成共识；政客为了获取政治资本，也会竭尽全力唤起人们的焦虑与恐惧、贪婪与嫉妒，以极端的角度看待与自己不同的阵营。

尤索夫伊萨东南亚研究院举办的年度区域展望论坛昨今两天通过线上方式举行。国务资政兼国家安全统筹部长张志贤昨天在主旨演说中，对“中间立场”（middle ground）日益缩小表示担忧。

他指出，冠病疫情加速了许多全球趋势的发展，也对本区域和全世界造成重大破坏，尤其是加剧了中美之间的竞争。“除了大国竞争，多边秩序也被打乱，世界卫生组织等国际组织在协调全球抗疫措施方面遇到困难，全球供应链和生产链也面临巨大压力。”

张志贤说，人们感觉自由贸易和全球化的果实没有公平分配，数码革命又给现有经济领域和就业带来了真实和想象中的威胁，引发人们的焦虑和恐惧。

此外，员工和小企业若未得到足够的帮助来应对经济变化，社交媒体回音室（echo chamber）和假新闻也进一步导致社会分歧恶化，除了造成对立，也破坏社会和政治稳定。

“不论是对左翼还是右翼而言，这些都助长了本土主义和保护主义的浪潮。人们空出中间立场，走向两个极端。”

他也说，两极分化的现象让人们对能够调解分歧、谋求共识的政治和社会机构失去信心；政客也发现，唤起焦虑与恐惧、贪婪与嫉妒等人类基本情绪能够捞取政治资本。“无论是发达国家还是发展中国家，我们都看到人们以极端的视角看待不同的阵营。”

国际关系就出现这种趋势，而这种论述一旦占据上风，对话的空间就会缩小，寻求思想共识的温和中间路线就越来越没有立足之地。

通过建立多边体系 拓宽中间立场

张志贤担心，人们会以零和博弈的视角看待事情的结果，而不是共同谋求双赢的解决方案，使大家对种族与宗教，机会收入和财富的分配等问题态度更加强硬。

至于要如何建设更美好的世界、为人们谋求更美好生活，张志贤指出，良好的治理、多边主义和伙伴关系，将是重要的途径。他说，与其狭隘地谋求自身利益，各国应该着眼于有利于广大国际社会的原则。“我们生活在一个相互联系更加紧密的世界，共享同样的生物和生态圈。”

他重申，各国应该继续坚持以规则为基础的多边体系，通过这些国际社会广泛接受的规则，努力拓宽中间立场。“这是一项艰苦的工作，需要时间、需要妥协和共识，而且结果可能不完美，但仍是非常重要的。”

张志贤说，货物、资本、构想和人口的双向流动带来了发展与互惠，减少了贫穷，也让世界变得更加紧密，各国也要采取集体行动，除了为疫情、供应链终端等问题寻求解决方式，也应对恐怖主义、气候变化以及网络安全等问题。

他也指出，各国都希望中美两国处理好彼此间悬而未决的问题，并以开明的方式携手发挥全球领导作用，帮助各国共同应对全球挑战。

不过张志贤也强调，等待大国采取主动不是唯一的解决策略，有着相同观念的小国也能够通过不同伙伴关系推动全球秩序的形成。比如由30个中小国家组成的全球治理论坛对二十国集团（G20）这个大国组织起着互补的作用，《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）和今年初生效的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），也是由志同道合的小国联手推动的。

他呼吁大家在新的一年里，吸取过去几年这个失序世界留下的教训，为了长远的未来放下小我，着眼于大我，为自己创造更多的选项与机会。