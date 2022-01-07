公众下周一起可领取免费淡马锡N95级口罩

下周一起，公众可到自动派发机领取由淡马锡基金会分发的免费口罩。这次分发的可重复使用口罩具有N95级过滤性和透气性，使用时间预计超过七个月。

根据淡马锡基金会昨日发布的文告，第六轮口罩分发活动从本月10日上午10时进行至23日晚23时59分。每名新加坡居民可携带身份证件或通过输入证件号码，到自动派发机领取一个免费的MaskPure（TM）AIR+口罩。全国近1000台派发机分布于民众俱乐部、居民委员会中心、狮城大厦、淡马锡店屋和部分巴士转换站等地。

口罩每周清洗一次 过滤率可保持30个星期

淡马锡基金会本轮分发的口罩有N95过滤层，颗粒过滤率（PFE）高达95%，可有效应对PM2.5、有害颗粒物，以及99.9%的病毒和细菌。若每天佩戴、每周清洗一次，口罩30个星期内颗粒过滤率都能保持高于95%；30个星期后，仍可作为普通口罩继续使用，也可与其他口罩一起使用以增强保护。

此外，这款口罩也比标准N95口罩更透气，即使反复冲洗也不会影响透气性。

口罩分为中号（M）和大号（L）两种尺寸，没有儿童的小型口罩，且与以往分发的免费口罩尺码不同。

除了免费领取一个新型口罩，公众也可上网购买，每个口罩售价13元，每种口罩每人限购五个。

淡马锡基金会提醒公众，口罩库存充足，因此无须急于领取或抢购。为避免人群聚集，基金会建议公众在13日之后或非繁忙时段领取口罩。

公众可到“未雨绸缪”计划网站确认口罩尺码，并查询派发机位置和口罩库存，或拨打1800-7382000咨询详情。