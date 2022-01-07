公众下周一起可领取免费淡马锡N95级口罩

来自 / 联合早报

文 /
刘一泽

发布 / 2022年1月7日 5:00 AM

　每名新加坡居民可到自动派发机免费领取一个中号或大号的新型口罩。（淡马锡基金会提供）
　每名新加坡居民可到自动派发机免费领取一个中号或大号的新型口罩。（淡马锡基金会提供）

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下周一起，公众可到自动派发机领取由淡马锡基金会分发的免费口罩。这次分发的可重复使用口罩具有N95级过滤性和透气性，使用时间预计超过七个月。

根据淡马锡基金会昨日发布的文告，第六轮口罩分发活动从本月10日上午10时进行至23日晚23时59分。每名新加坡居民可携带身份证件或通过输入证件号码，到自动派发机领取一个免费的MaskPure（TM）AIR+口罩。全国近1000台派发机分布于民众俱乐部、居民委员会中心、狮城大厦、淡马锡店屋和部分巴士转换站等地。

口罩每周清洗一次 过滤率可保持30个星期

淡马锡基金会本轮分发的口罩有N95过滤层，颗粒过滤率（PFE）高达95%，可有效应对PM2.5、有害颗粒物，以及99.9%的病毒和细菌。若每天佩戴、每周清洗一次，口罩30个星期内颗粒过滤率都能保持高于95%；30个星期后，仍可作为普通口罩继续使用，也可与其他口罩一起使用以增强保护。

此外，这款口罩也比标准N95口罩更透气，即使反复冲洗也不会影响透气性。

口罩分为中号（M）和大号（L）两种尺寸，没有儿童的小型口罩，且与以往分发的免费口罩尺码不同。

除了免费领取一个新型口罩，公众也可上网购买，每个口罩售价13元，每种口罩每人限购五个。

淡马锡基金会提醒公众，口罩库存充足，因此无须急于领取或抢购。为避免人群聚集，基金会建议公众在13日之后或非繁忙时段领取口罩。

公众可到“未雨绸缪”计划网站确认口罩尺码，并查询派发机位置和口罩库存，或拨打1800-7382000咨询详情。

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