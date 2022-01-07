邝云峰教授：核心地位渐被美国印太战略削弱 亚细安在经济能发挥超过体量角色

邝云峰认为，大国力量在亚洲的平衡正在发生变化，从以往美国占主导，转向中国的实力越来越接近美国，而中美在科技和贸易领域的冲突只是这种更大变化的表征。

美国强化印太战略，亚细安的核心地位正在削弱；四方安全对话机制、美英澳三边安全伙伴关系，以及五眼联盟在亚洲区域安全架构中发挥的角色，将在下来几年内超越亚细安。