邝云峰教授：核心地位渐被美国印太战略削弱 亚细安在经济能发挥超过体量角色 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄小芳 北京特派员 发布 / 2022年1月7日 5:00 AM 新加坡国立大学李光耀公共政策学院李嘉诚政治学教授邝云峰（右起）、上海国际问题研究院院长陈东晓，以及美国国家安全委员会前中国主任何瑞恩（Ryan Hass），昨天在区域展望论坛上围绕中美关系主题进行讨论，该场论坛由尤索夫伊萨东南亚研究院区域战略与政治研究项目联合协调员和研究员黄河（左一）主持。（线上论坛截图） 字体大小: 小 中 大 邝云峰认为，大国力量在亚洲的平衡正在发生变化，从以往美国占主导，转向中国的实力越来越接近美国，而中美在科技和贸易领域的冲突只是这种更大变化的表征。美国强化印太战略，亚细安的核心地位正在削弱；四方安全对话机制、美英澳三边安全伙伴关系，以及五眼联盟在亚洲区域安全架构中发挥的角色，将在下来几年内超越亚细安。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 区域展望论坛 ISEAS 中美关系 亚细安 国大师生校园内试搭无人驾驶电动车 绘画糕点