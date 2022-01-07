上网看到很多漂亮造型的烘培作品，决定挑战难度较高的绘画蛋糕，而与生俱来的美感，让她的成品大受好评。

虎头蛋糕卷、吉蒂猫（Hello Kitty）馒头、小熊饼干，甚至是日本动画《千与千寻》里“无脸男”造型的面包，年轻妈妈王嘉嘉（医美人员，29岁，上图）亲手制作的创意糕点，精美得让人舍不得吃下肚。

王嘉嘉育有一儿一女，三年前因工作忙碌压力大，闲暇时想通过手工糕点来解压。没想到，就一头栽进创意烘焙世界，糕点成品色、香、味俱全，拍照放上网分享后，还吸引亲友订购。不过，她都只送不卖，唯一一次是在朋友要求下帮忙做了一个生日蛋糕，对方坚持她收钱。

这名爱心妈妈无师自通，开始只是做古早味蛋糕、普通口味的蛋糕卷。后来上网看到很多漂亮造型的烘培作品，决定挑战难度较高的绘画蛋糕，而与生俱来的美感，让她的成品大受好评。

“熟能生巧，例如一个绘有虎头的蛋糕卷，从打蛋开始到完成绘画，过程少过两小时。”

虽工作忙碌，但王嘉嘉坚持亲手做糕点给家人吃，如今家里的早餐几乎都是她烘焙的面包。

“现在不吃外面的糕点，通常我每周烘焙一到两次，女儿（七岁）、儿子（两岁）及女佣是最佳试吃对象。为了家人的健康，我都坚持选用优质和天然材料，虽然价格较贵，但吃得安心最重要。”

例如，虎头绘画蛋糕卷上的虎纹是竹炭粉，字体则用红薯粉，都是天然植物色素。

作品如此赏心悦目，拿来果腹似乎有点可惜，王嘉嘉笑称，虽然每个成品都独一无二，但食物不能只拿来摆美，除了视觉效果，这些造型糕点也满足了她们一家大小的味蕾。