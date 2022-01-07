守护失智老人最后时光 46年养子：付出就没有遗憾

2021年圣诞节的一周前，88岁的约翰·阿什沃思（John Ashworth）在住院两个多月后，由养子曾瑞和接回家中。

曾瑞和不确定，这是否将是二人共度的最后一个圣诞节。

2016年，约翰就曾被医院宣判“无药可救”回到家中。那一次在曾瑞和的照顾下，约翰情况渐渐好转，现在回想，曾瑞和都觉得“这可能是一个奇迹”。

2021年9月22日再度入院，医院的34天，再到临终看护医院的40余天，曾瑞和又一次被告知可以回家“准备”。

“他的照片、他的衣服、他的鞋子、他的袜子，我都准备好了……但是到真正的事情发生的时候，我看我会受不了。”

1965年，约翰从英国来到新加坡。1974年在朋友聚会上与19岁的曾瑞和相识。回忆那段经历，曾瑞和坦言自己那时怕羞又自卑，“他跟我讲英语的时候，我是怕到不懂怎样跟他讲话。”

曾瑞和出生在厦门街，家中兄弟姐妹12人，生活条件清苦。为了给曾瑞和更好的生活环境，约翰于1976年正式收养曾瑞和。

1999年，约翰确诊直肠癌，由于无人照顾，曾瑞和决定退休专门照顾养父。2011年，约翰又患上失智症，照看难度系数大大增加。

幸运的是自2013年起有了男佣的帮助，曾瑞和的看护压力大大缓解。

尽管如此，曾瑞和还是丝毫不敢放松。出门手机不离身，随时准备赶回家。夜里睡在养父身边，听不到声音就会惊醒，确认呼吸正常之后才能再度睡去。

看到养父挺过一次又一次病痛，曾瑞和感到很有成就感。虽然不确定约翰能否挺过现在这一关，但对照顾了养父22年的曾瑞和来说，“付出了就没有遗憾”。