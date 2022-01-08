委员会建议更灵活课程规划 理工生可用更长时间完成三年课程

教育部指出，灵活的课程规划可照顾学生的多元需求。理工院计划让有需要的学生利用最长五年的时间来修读三年课程的内容，从而减轻学习负担，帮学生打好基础，并得以兼顾其他志趣发展。

应付学习有困难，或得兼顾创业与体育等志趣的理工学院生将可在更灵活的课程规划下，用更长的时间完成原定三年的课程。

理工学院下来也计划为学生提供更多职场实习机会。除了目前在最后一个学年须进行的实习，学生有机会在更早的阶段到职场短期体验，例如假期时到企业跟班。

上述为理工学院和工艺教育学院应用教育检讨工作委员会提出的部分建议。

教育部自去年1月向各方展开的咨询已结束，工作委员会收集的建议涵盖三方面：提供更灵活的升学渠道和机会，支持毕业生为未来经济做好准备，以及加强对学生的支援。这三方面所包括的六项建议将分阶段从这个学年起逐步落实。

教育部指出，灵活的课程规划可照顾学生的多元需求。理工院计划让有需要的学生利用最长五年的时间来修读三年课程的内容，从而减轻学习负担，帮学生打好基础。

目前，约7％理工生因无法应付课业或其他个人原因延后毕业，属个别处理的特殊安排，未纳入制度内。

领导检讨工作的总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士昨天为淡马锡理工学院的综合建设环境中心开幕时指出，理工生若要发展个人志趣如创业，目前可能得请假缺课。有学习困难的学生也可能得重修不及格的学习单元，以致无法或得用更长的时间修完课程。

“我们将提供更灵活的应用教育渠道，支持学生根据适合的步伐与志趣发展……通过这项计划，我们希望更多学生能完成学业。”

另一方面，有能力的学生可继续通过更高程度的选修单元或副修来拓展学习。教育部日后将公布有关计划的条件与细节。

配合检讨工作，教育部去年4月宣布实行新的工艺教育课程框架，让工教院生在三年考获高级国家工教局证书（Higher Nitec），比一般的四年短，先从八项课程推行。首届料有约2000名学生。

工教院生在二年级和三年级时，将分别实习三个月和六个月。理工院下来也会为学生提供更多到职场学习的机会。理工和工教院生的实习目前介于三个月至六个月。

孟理齐呼吁企业与学府合作，为学生提供学习机会。企业也能从学生新颖的点子中获益，为公司引进人才。

其他建议包括：加强支援和协调工作来协助有需要的学生、加强学生的生活技能等。生活技能如协作能力、国际视野、批判思维等可融入正规课程，也可从实习和课外活动培养。

孟理齐说：“随着旅游将恢复，我们继续按计划让七成的大专生到海外吸取经验，让他们有能力与亚洲和区域接轨。”

教育部指出，过去三年，工教院和理工院的全日制课程每年收生人数分别为1万4900人和2万2300人。超过四分之一的工教院毕业生之后到理工院升学。