牛车水新年灯饰点亮 纷飞细雨无阻民众观虎赏灯拍照

尽管昨天傍晚细雨纷飞，牛车水新年灯饰如期亮起。300多个灯饰绽放光彩，点亮牛车水各个街头。不少公众停下脚步，拿起手机拍下这美景。

沈振坤（55岁，程序员）往年都会携带相机到牛车水赏灯拍照，他认为今年的灯饰比去年更壮观、细致、有生气。“如果没有下雨，肯定会有更多人来拍照。今年的气氛和人潮确实比去年好很多，让我盼望社会很快就能恢复正常。”

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绚丽灯饰照亮新桥路、余东璇街以及桥南路，其中手工打造的老虎装饰有60多只，它们寓意新的一年虎虎生威，人们像老虎一样充满干劲和力量，勇敢坚强地迈入疫情下的非一般虎年。

即日起至3月2日，公众每晚可在7时至午夜之间前往牛车水观赏灯饰。

牛车水农历新年亮灯仪式今年迈入第20个年头，2022年庆祝活动以“虎岁生威迎新态，鸿运呈祥过好年”为主题。同去年一样，主办当局也通过面簿直播，让不在场的公众同步观看一小时的农历新年表演和亮灯活动。

总统表扬节庆筹委会 多年来举办农历新年活动

哈莉玛总统与通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明昨天受邀上线致辞，哈莉玛表扬了牛车水节庆筹委会多年来努力不懈举办农历新年活动，因为有他们的努力，观众才能继续沉浸在新春佳节的气氛中。

“尽管面对疫情的挑战和种种限制，他们仍然坚持弘扬华族文化和传统。”

今年的老虎街头灯饰由新加坡科技设计大学的学生设计，灵感源自威猛的孟加拉虎，由中国资深工匠制作而成。

老虎有老有少，代表各年龄层的公众；它们各有独特姿势，表现出充沛活力，希望能激励人心。一些在躺卧休息，提醒人们与冠病病毒共存时，要记得把握时间养精蓄锐。

其中一组灯饰展示了和谐的老虎家族，一家五口有牡丹花和锦鲤相伴，三只幼虎伸手触碰元宝和金币，代表招财进宝，整座灯饰达10.5米高。

接下来，牛车水节庆筹委会还将通过面簿陆续推出线上活动，包括老虎折纸、蛋卷烘烤课程和邀请本地名厨线上教导如何制作新年盆菜。牛车水节庆官方面簿也将在本月13日首次举行农历新年线上歌台。

筹委会主席陈祖坤受访时说：“少了年货市集，牛车水的商家还是会在店内售卖年货、新年装饰和服装等佳节物品，人们仍能感受到满满的佳节气氛。”

牛车水广场12尊雕像 提醒公众保育野生老虎

不过陈祖坤吁请公众，尽量避免在晚上7时至8时之间前往赏灯，以免人潮拥挤，导致疫情扩散。

今年筹委会也首次与非盈利组织天猛公艺术基金会和世界自然基金会（新加坡）合作，在牛车水广场展出12尊老虎雕像，希望提高公众对野生老虎保育工作的认知。

直到下个月15日，公众可购买售价2元的许愿卡并写下新春愿望，挂在唐城坊门口前的许愿树上。这些款项将协助牛车水—金声一带的有需要家庭。

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