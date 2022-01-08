陈振声：约半数小学生已预约接种疫苗

超过七成小四至小六生以及超过三分之一的小一至小三生已预约接种冠病疫苗，意味着目前已有半数的小学生安排接种。

超过4万2000名小四至小六生，以及4000名小一至小三生也已注射第一剂疫苗。至于其他超过五岁、在学前教育中心以及在非教育部学校就读的儿童中，有约5000人已预约接种。

教育部长陈振声昨午走访设在榜鹅的尤索夫依萨中学内的儿童接种中心后透露上述数据。

他说：“这个情况令人鼓舞，我们希望家长收到短信后能早日为他们的孩子预约。农历新年快要到了，会有很多人去探亲和拜年，我们希望孩子能早日接种疫苗，保护自己也保护家人。”

学生接种率提高让校方

能逐步恢复更多实体活动

他也在面簿贴文中指出，随着更多学生接种，校方将能逐步恢复更多实体活动，包括课外活动、体育、户外教学和野外露营。

尤索夫依萨中学的接种中心将在下周二（11日）正式投入运作，中心是全国第15家儿童接种中心，也是唯一专为儿童接种的中心。中心昨天率先为70名孩童注射，以测试工作程序，确保流畅。

接种中心周二至周六运作，时间为上午10时至下午5时，每天可为大约600名儿童接种。当局已清楚划分接种区域并安排工作人员引导，确保前去接种的儿童不会与该校学生接触。每名儿童能由一名家长陪伴，他们的兄弟姐妹无须预约也能一同接种。

该中心由保健促进局管理，为儿童施打疫苗的都是校园接种队的成员，平时到各处为学生接种其他疫苗，经验丰富。

保健促进局的高级护士吴昌锋（46岁）加入校园接种队已有10年，她说，接种团队在为孩童注射冠病疫苗之前，都会和家长解释接种后的副作用。如果个别儿童感到焦虑，护士会给予更多时间，让他们情绪稳定下来再接种。

她也说：“为了确保这次工作能顺利进行，我们在去年12月分别在竹脚妇幼医院和国立大学医院进行培训和学习。”

另一名护士黄三容（30岁）建议家长携带孩子喜欢的玩具或播放他们爱看的视频，在打针时分散孩子的注意力。

王慧俐（42岁，家庭主妇）与丈夫曹庆荣（48岁，公务员）昨天带着一对儿女曹旭恒（11岁）和曹颖绚（九岁）前去接种。王慧俐指出，接种中心为榜鹅和盛港一带的家庭提供便利。自己起初对儿童接种疫苗有所顾虑，但想到孩子免疫力较低，接种后会获得保护，最终决定让孩子接种。

另一名家长郭斯胜（45岁，自雇人士）则说：“奥密克戎毒株来势汹汹，农历新年又要到了，我们会去探望祖父母，因此让孩子尽早接种疫苗会比较安全。孩子们的哥哥姐姐都已接种，加上母亲是护士，所以他们知道打针不会痛，并不害怕。”