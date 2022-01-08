本地多777人染疫 病例增长率升至1.69

我国昨天新增777起冠病确诊病例，每周社区病例增长率连续四天高于1，从前天的1.50上升至1.69。

新增251本土奥密克戎病例

根据卫生部网站昨晚更新的数据，再有535人确诊感染奥密克戎变种毒株，其中251起是本土病例，284起从境外输入。

昨天新增的病例从前天的813起减少至777起，其中396起由境外输入，占病例的约51％。其余366起是社区病例，15起来自客工宿舍。

每周社区病例增长率也增至1.69，是去年9月22日以来的最高水平，当天的每周社区病例增长率为1.71。在上一波德尔塔疫情中，每周社区病例增长率在去年8月30日达到3.01的高峰。

另外，再有两人因冠病并发症逝世，死亡病例累计837起。

过去一天，有338人出院或完成隔离。目前有165名冠病病患住院，重症病患中有12人病危，在加护病房接受插管治疗。另外一人病情不稳定，在加护病房密切观察。

13名在加护病房的病患中有八人是60岁及以上的年长者，另五人年龄介于40岁至59岁。

10名普通病房病患需输氧，其中六人是年长者，四人年龄介于40岁至59岁。

加护病床使用率降至43.2％

全国加护病房床位一共有375个，比昨天增加一个；冠病患者共使用13个床位，非冠病患者所用床位则减少至149个，使空置床位增至213个。加护病床整体使用率从前天的47.1％减少至43.2％。

截至前天，全国人口中87％已完成首个疫苗接种程序，44％已注射追加剂。

在过去28天里确诊的7436起病例中，98.9％无症状或只出现轻微症状，0.7％在普通病房输氧，0.2％在加护病房，0.2％病逝。

未完成疫苗接种者染疫后病重和病逝的风险仍然较高。过去七天，每10万人中有1.35在加护病房接受治疗，0.04病逝。与之相比，已完成接种者当中，每10万人有0.08住进加护病房，0.01病逝。

截至昨天中午，本地确诊病例累计28万3991起。

每周社区病例增长率增至1.69，是去年9月22日以来的最高水平，当天的每周社区病例增长率为1.71。