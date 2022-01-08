义安理工开放日 脚踏车会 “说话” 遇危险会震动

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来自 / 联合早报

文 /
卢慧恩

摄影 /
 梁麒麟

发布 / 2022年1月8日 5:00 AM

陈健康（右）和陈政文（左）为提升道路安全，在脚踏车上安装感应器，通过语音提示和震动坐垫，提醒骑士避开前方的障碍物。（梁麒麟摄）

▲卓文轩的毕业作品能侦测老鼠，在老鼠经过时释放老鼠药，以便控制垃圾槽中的老鼠数量，那么清洁工清理垃圾槽时，就能减少接触老鼠身上的细菌和病毒。（梁麒麟摄）

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随着越来越多人使用脚踏车，许多安全隐患也浮现，义安理工学院的学生意识到了这一点，利用课堂上学习到的知识，使用智能技术，保障行人和骑士的安全。

这项毕业作品从关怀行人和骑士的安全出发，利用人工智能技术，探测骑士身旁的障碍物，给予语音提醒。必要时，座椅也会震动，提醒骑士注意前方的危险。

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