义安理工开放日 脚踏车会 “说话” 遇危险会震动

随着越来越多人使用脚踏车，许多安全隐患也浮现，义安理工学院的学生意识到了这一点，利用课堂上学习到的知识，使用智能技术，保障行人和骑士的安全。

这项毕业作品从关怀行人和骑士的安全出发，利用人工智能技术，探测骑士身旁的障碍物，给予语音提醒。必要时，座椅也会震动，提醒骑士注意前方的危险。