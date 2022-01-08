义安理工开放日 脚踏车会 “说话” 遇危险会震动 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢慧恩 摄影 / 梁麒麟 发布 / 2022年1月8日 5:00 AM 陈健康（右）和陈政文（左）为提升道路安全，在脚踏车上安装感应器，通过语音提示和震动坐垫，提醒骑士避开前方的障碍物。（梁麒麟摄） ▲卓文轩的毕业作品能侦测老鼠，在老鼠经过时释放老鼠药，以便控制垃圾槽中的老鼠数量，那么清洁工清理垃圾槽时，就能减少接触老鼠身上的细菌和病毒。（梁麒麟摄） 字体大小: 小 中 大 随着越来越多人使用脚踏车，许多安全隐患也浮现，义安理工学院的学生意识到了这一点，利用课堂上学习到的知识，使用智能技术，保障行人和骑士的安全。这项毕业作品从关怀行人和骑士的安全出发，利用人工智能技术，探测骑士身旁的障碍物，给予语音提醒。必要时，座椅也会震动，提醒骑士注意前方的危险。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 人工智能 脚踏车 义安理工学院 健康 2辉瑞+2国药仍不足 六旬妇将打第5剂疫苗 春节聚会限5人 瑞狮采青或迎4挑战