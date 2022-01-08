虎年生肖邮票推出 集邮迷“虎视眈眈”

为迎接虎年，新邮政昨天发行虎年生肖邮票，不少集邮发烧友一早就到新加坡邮政中心的集邮店排队购买。

新加坡集邮协会副会长陈江梅（91岁）为了买到限量发行的虎年邮票，昨天早上8时就抵达。

贴上邮票寄给

相识三四十年中国笔友

陈老从十几岁开始集邮，他受访时说：“邮票、邮资贴、首日封这些我都收集。收了几十年了，家里的房间、储藏室都堆满了邮票。如果出了新邮票不买的话，就会心痒痒的。”

陈老买了邮票当下就贴在信封上，寄给远在中国的笔友。“和他们认识有三四十年了，都是通过集邮认识的。我们一直互相给对方寄新出的邮票”。

李杰（72岁）和邮票打交道也几十年了，这份热情从小学开始积累。“当时是被邮票上美丽的图案吸引，一有点零花钱就会拿来买各种邮品，也会和朋友们交换。”

他遗憾地说，如今和八十年代集邮热潮时代不同，通过书信交流、寄贺年片或明信片的人越来越少，集邮的年轻人也少了。

年轻人爱网上交换明信片

不过，昨天排队买邮票的队伍中倒有一些年轻的身影。是其中之一。从9岁便开始集邮的“老手”张素婉（27岁，酒店职员）说：“当时在博物馆看到了好看的邮票，就开始集邮。去年，我开始通过社交媒体与世界各地的人交换明信片。这次来买邮票也是为了和其他国家的人交换虎年邮票。”

这套虎年邮票与前两年的生肖系列一样，由本地插画家林愿玲设计，全套包括第一级本地邮资（1st Local）和1元4角两种面值。与鼠年和牛年设计不同的是，虎年邮票以橙色为主基调。

含整套邮票并盖销虎年特别邮戳的首日封售价3元1角，含两枚邮票的纪念套售价4元1角半。公众如果使用位于邮政中心和新达城两处邮局的指定SAM机器，还可买到有虎年设计的限量邮资贴。

新邮政也推出了珍藏版10元面值的虎年纪念邮票，该纪念配套包含八枚虎年红包封套，售价18元8角。这套名为“虎啸祥瑞”的剪纸设计邮票出自本地设计师许文炳之手。

即日起，公众可从新邮政旗下的邮政局、集邮店，或是通过网站shop.singpost.com购买邮票和礼品，售完为止。

此外，从1月11日至2月2日期间邮寄贺卡可享有特别邮递收费折扣。