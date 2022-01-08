春节聚会限5人 瑞狮采青或迎4挑战

来自 / 新明日报

文 /
魏宋淩

发布 / 2022年1月8日 2:51 PM

左图：南仙龙狮体育会领队陆亚基希望今年的舞狮采青能允许一组五人并分组在场。（档案照）右图：新加坡武术龙狮总会会长洪茂诚将如去年一样，在明午举行今年新春佳节舞狮采青的说明会。（档案照）
左图：南仙龙狮体育会领队陆亚基希望今年的舞狮采青能允许一组五人并分组在场。（档案照）右图：新加坡武术龙狮总会会长洪茂诚将如去年一样，在明午举行今年新春佳节舞狮采青的说明会。（档案照）

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农历新年期间的社交聚会维持在最多五人，本地舞狮团体纷表示若采青活动也受限于此，将面对四挑战，盼明天的新春采青说明会能有定案。

舞狮采青是不少企业与商家，甚至一些家庭在农历新年期间不可或缺的活动之一。在疫情前，一般舞狮采青表演会动用到平均二十多人，去年因为疫情限制而首次局限在八人进行采青，包括一名领队、四人负责两头舞狮，以及三名鼓乐手。

今年的舞狮采青人数目前还未公布，但根据新加坡武术龙狮总会昨天（1月7日）发出的文告，武总将于明天（9日）下午分三个时段举行2022年新春佳节舞狮采青的说明会。文告中也指出，由于疫情的关系，今年的舞狮采青规则与条例和去年一样，保持严格规定。

在该说明会上武总将针对今年舞狮采青的内容进行讲解，说明会由新加坡武术龙狮总会会长洪茂诚主持。

由于目前的社交聚会仍维持在最多五人，有些舞狮团认为今年的采青人数会限制在同样人数。若真如此或面对四挑战。

①单数舞狮

南仙龙狮体育会领队陆亚基说，通常舞狮采青时都是成双成对，讨个好兆头。如果表演人数只能在最多五人，他们就只能派出一只舞狮，而这也会使整个场面变得单调，没有气氛。

②传统流失

陆亚基也表示，若要加人舞狮，会直接影响鼓乐手的人数。但若以播放音乐代替，难免觉得流失传统，失去原有的气氛。

③无人引导

新洋体育会创办人兼总务谢俊勇表示，限制在五人内会有些棘手，因为一头狮就需要两个人舞动，而鼓乐手也需要有至少三名。而这样就已经是五人了，就无法有额外的人员来引导舞狮。

④表演者疲累

谢俊勇也说，这限制或将导致舞狮表演者身心俱疲，因为他们在演出后现场没有其他人能代替他们上阵，让他们休息片刻。

完整报道，请翻阅2022年1月8日的《新明日报》。

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