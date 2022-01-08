春节聚会限5人 瑞狮采青或迎4挑战

农历新年期间的社交聚会维持在最多五人，本地舞狮团体纷表示若采青活动也受限于此，将面对四挑战，盼明天的新春采青说明会能有定案。

舞狮采青是不少企业与商家，甚至一些家庭在农历新年期间不可或缺的活动之一。在疫情前，一般舞狮采青表演会动用到平均二十多人，去年因为疫情限制而首次局限在八人进行采青，包括一名领队、四人负责两头舞狮，以及三名鼓乐手。

今年的舞狮采青人数目前还未公布，但根据新加坡武术龙狮总会昨天（1月7日）发出的文告，武总将于明天（9日）下午分三个时段举行2022年新春佳节舞狮采青的说明会。文告中也指出，由于疫情的关系，今年的舞狮采青规则与条例和去年一样，保持严格规定。

在该说明会上武总将针对今年舞狮采青的内容进行讲解，说明会由新加坡武术龙狮总会会长洪茂诚主持。

由于目前的社交聚会仍维持在最多五人，有些舞狮团认为今年的采青人数会限制在同样人数。若真如此或面对四挑战。

①单数舞狮

南仙龙狮体育会领队陆亚基说，通常舞狮采青时都是成双成对，讨个好兆头。如果表演人数只能在最多五人，他们就只能派出一只舞狮，而这也会使整个场面变得单调，没有气氛。

②传统流失

陆亚基也表示，若要加人舞狮，会直接影响鼓乐手的人数。但若以播放音乐代替，难免觉得流失传统，失去原有的气氛。

③无人引导

新洋体育会创办人兼总务谢俊勇表示，限制在五人内会有些棘手，因为一头狮就需要两个人舞动，而鼓乐手也需要有至少三名。而这样就已经是五人了，就无法有额外的人员来引导舞狮。

④表演者疲累

谢俊勇也说，这限制或将导致舞狮表演者身心俱疲，因为他们在演出后现场没有其他人能代替他们上阵，让他们休息片刻。

完整报道，请翻阅2022年1月8日的《新明日报》。