华侨银行设专门团队助骗案受害客户 至今九人向金融业纠纷调解中心求助

华侨银行企业安全部主管法兰西斯科答复《联合早报》询问时表示，尽管银行一再提醒客户要保持警惕，切勿点击短信中的链接，但依然难防不法分子不断升级的骗术。他强调，华侨银行系统十分安全，未曾遭黑客入侵。

华侨银行已成立专门团队，协助在钓鱼短信骗案中受害的客户。金融业纠纷调解中心指出，针对此类案件，消费者须先通知银行和警方，若四周内银行未能作出回应，或消费者对回应不满意，可到中心申请免费的纠纷调解服务。

华侨银行企业安全部主管法兰西斯科（Francisco Celio）答复《联合早报》询问时表示，尽管银行一再提醒客户要保持警惕，切勿点击短信中的链接，但依然难防不法分子不断升级的骗术。他强调，华侨银行系统十分安全，未曾遭黑客入侵。

软件工程师 痛失25万元积蓄

去年12月1日至29日间，共有469名华侨银行客户坠入钓鱼短信骗局，受骗款项高达850万元。一名来自印度、在本地工作近11年的软件工程师（38岁）痛失25万元。他说，完全没料到自己会受骗，因为点击短信中的链接后出现的页面与银行官网“完全相似”（exactly similar）。

他语带悲伤地告诉记者，被盗走的是他的毕生积蓄，自己是家中的顶梁柱，妻子没有工作，还得照顾有特别需要的孩子，“如今的情况对我而言，真的是非常糟糕”。

另一名有相同遭遇的受害者（33岁）也被骗走了全部6万8000元存款，“损失的是我所有的现金，现在没有钱买食物或任何东西了......我现在吃不好、睡不好，也不能好好工作”。

金融业纠纷调解中心总裁蔡惠涵受访时指出，截至1月7日，中心共收到九起与华侨银行钓鱼短信骗案相关的询问。

调解中心的数据显示，在2020年7月1日至2021年6月30日的财政年，中心接到的针对银行和金融公司的索偿中，未经授权的交易和欺诈相关纠纷增至42%，比前一个财年高12.62%。

蔡惠涵说，这是此类纠纷首次超过涉及不当建议、误导或披露问题有关的纠纷，成为银行和金融公司索偿案中数量最多的案件。她指出，这或许是因为疫情下更多消费者选择使用网上平台转账，相关纠纷也随之增多。

受骗者经历 消费者须警惕

华侨银行钓鱼短信骗案发生至今未满四周，因此消费者目前暂时无法向金融业纠纷调解中心申请介入。以下是中心提供的过往类似案例，供消费者参考：

个案①

林小姐接获自称是“银行代表”的来电，指她的信用卡账户出现可疑情况，她按照对方要求提供了个人资料和一次性密码。她几天后查看账单时，发现出现多笔未经授权的交易，总额约6000元。林小姐立刻联系银行取消信用卡，但交易已无法取消，她对此不服并到调解中心投诉银行。

调解时，银行向林小姐解释，根据信用卡协议，若持卡者未涉及欺诈或疏忽却出现非法交易，或发现非法交易后立刻通知银行，持卡者须承担的赔偿责任就会少一些，但因林小姐的确向不法之徒提供了个人资料，因此根据协议，她必须支付账单。

中心专案经理请求银行考虑林小姐的个人经济状况，由于她刚开始工作，无法一次付清这笔款项，再加上她在发现异样后及时通报，最终银行同意给予30%的折扣，并允许她分期付款。

个案②

王先生发现银行户头中出现一笔2万元的不明转账，他称交易未经授权，不肯付款，因为与银行谈不拢而到调解中心投诉。

调解时，银行提出帮他承担其中20%的损失，但王先生拒绝这个提议并选择进行裁决。

裁决过程中，王先生承认他此前曾收到以为是银行发来的电邮，电邮指他须要更新账户，并提供链接要求他进行验证，他照做并提供了个人及账户资料。后来证实这是一起网络钓鱼诈骗案件，银行只是按照顾客的指示促成付款，因此交易无法取消。

审裁员最终判定王先生的索赔不成立，他未能履行保护账户使用权的义务，是因他的疏忽而造成损失。