包括韮菜芭城隍庙三巴旺财神庙和天福宫 迎新春期间部分庙宇只接待完成接种者

除夕当天，城隍庙将照常举办接财神活动。为了控制现场人数，城隍庙会有面簿直播，希望信众通过互联网参加。届时，主持仪式的道长会诵经祈福，在财神爷面前念诵信众名字。有意到场的信众可上网报名，并购买每份5元的财神帖。

农历新年距离现在不到一个月时间，不少庙宇已规划好一系列酬神活动，不过不是每个信徒都能进庙拜拜。受冠病疫情影响，韮菜芭城隍庙、三巴旺财神庙和天福宫只允许完成疫苗接种的信众进入。

除夕当天，城隍庙将照常举办接财神活动。为了控制现场人数，城隍庙会通过面簿直播接财神活动，希望信众通过互联网参加。届时，主持仪式的道长会诵经祈福，在财神爷面前念诵信众名字。

有意到场的信众可上网报名，并购买每份5元的财神帖。网上买帖的信徒可到庙里领取，时间为1月30日上午9时至傍晚6时，以及除夕（1月31日）上午9时至晚上11时半。

在正月十八日（2月18日）到二十八（2月28日）期间，城隍庙将举办10天的补运活动，23日除外。想要补运的民众须在1月17日前亲临城隍庙报名，个人补运为20元，合家补运则为30元。

韮菜芭城隍庙总务陈添来受询时指出，报名补运活动的反应十分热烈。他说：“补运活动1月3日开放报名，一些信众当天早上11时就来排队。”

补运活动每天只开放500个名额，目前只剩五天还有空位，分别是2月21日、22日、24日、25日，以及28日。

在正月初一和十五，韮菜芭城隍庙延长开放时间，从早上5时到晚上9时30分，其他日子则是早上6时开放到晚上8时30分。

新年期间，位于直落亚逸街的天福宫也只允许完成疫苗接种的善信进入。

除夕当天，天福宫会先从上午7时30分开放至中午12时，再于晚上10时开放至初一下午5时30分。

天福宫新年活动无须预约庙内人数达80须排队等候

天福宫也将在正月初二至十五期间举办拜太岁活动，每天从上午8时30分至下午4时30分，共分九场进行。为期两天的平安乞龟活动则在正月十五、十六的上午7时30分至下午5时30分举行。

想要参加天福宫新年活动的信众无须提前预约，如果到时庙内人数已达80人，访客就必须在外排队等候。

三巴旺财神庙主席蒋海富受访时说，该庙宇现在已经开始落实打完疫苗者才能入庙的措施。

四马路观音堂目前维持最多50人的人数限制，没有落实打完疫苗者方可进入的规定，至于新年活动的详情还有待确定。

新年期间，洛阳大伯公宫照样在早上8时到晚上7时45分开放。

该庙负责人陈亚铭说，有兴趣参与拜太岁活动的信众无须提早报名，在当天前去即可。