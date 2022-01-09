奥密克戎带动新一波疫情 我国新增811病例

奥密克戎变种毒株带动新一波冠病疫情，本地确诊病例呈上升趋势，每周社区病例增长率连续15天攀升，昨天为1.73，新增病例811起。

每周社区病例增长率自去年圣诞节开始上升，上个月25日为0.56，本月4日突破1的水平达1.09，昨天增至1.73。这也是每周社区病例增长率连续五天高于1，意味着过去一周的社区病例，多于之前的一周。

在这之前，每周社区病例增长率最近一次高于1.73是在去年9月21日，当天增长率是1.78。

同时期的奥密克戎病例同样大幅增加，上个月25日有98人确诊感染奥密克戎变种毒株，昨天再有404人。根据卫生部网站昨晚公布的数据，404人中，243起是输入病例，其余161起是社区病例。

截至昨天中午，昨天新增811起确诊病例，社区病例占253起，输入病例544起，另外14起来自客工宿舍。没有人因为冠病并发症逝世，死亡病例维持在837起。

目前有160名患者留院接受治疗。12人在加护病房，当中11人情况危急，还有一人因为病情不稳定须密切观察。被送入加护病房的患者，约六成是60岁以上的年长者。

过去一天，有336人出院或完成隔离。

全国加护病房床位有376张，12张病床由冠病患者使用，151张是非冠病患者，剩下的213张空置，病床使用率为43.4％。

虽然本地每日新增病例增幅加快，但是加护病床使用率过去两周维持平稳，一直在40％至50％左右。

截至前天，全国人口中87％已完成首个疫苗接种程序，45％已注射追加剂。

本地累计病例28万4802起。