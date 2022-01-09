烧烤店四猛男待客 公众不满报警

饮料商派四猛男为泰式烧烤店助阵，有公众不满报警，让店家哭笑不得。

位于武吉士一带的连城街（Liang Seah Street）的泰式烧烤店Mr Mookata，昨晚增加四名猛男当饮料服务员，但因公众报警而有警员到场。

烧烤店昨天（1月8日）在社交媒体Instagram贴出四名猛男的照片称，他们和饮料供应商亚洲园（Asia Farm）合作，分别在昨天和15日傍晚6时30分至9时30分出动猛男助阵，为食客添加饮料。

怎料昨晚活动进行不到两小时，就有公众报警称有男生在烧烤店裸露，导致警方到场调查。虽然警方后来没采取行动，但也令店家受惊。

由年轻情侣萧细轮（24岁）和王亚迎（25岁）经营的这家烧烤店去年5月开张，他们透露猛男由亚洲园聘请，主要是推广健康饮品。

他们称已预料到活动可能会吸引太多人或引起其他问题，因此也多加留意执行安全管理措施，但万万没想到会有人报警。由于猛男上半身仅穿围裙，相信公众误以为他们在公共场所裸露，才会惊动警方。

萧细轮说，周六生意向来旺，昨晚则留意到还有不少公众在店外拍照，15日的活动仍会如常进行。

亚洲园经理王禄贤（48岁）受访时指出，这次活动是以健康作为出发点，他认为壮男形象给人健康的感觉，因此希望借此推广健康和低糖饮品。

《新明日报》记者昨晚7时许走访现场，发现烧烤店外有一辆警车，猛男则在店外协助食客订位或在店内帮忙添加饮品。

完整报道，请翻阅2022年1月9日的《新明日报》。