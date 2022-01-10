新春亮灯首个周末 牛车水有人气无买气

少了年货市场的牛车水“年味”不减，在新年灯饰亮灯后的第一个周末，购物街上人头攒动，人气已聚，可是买气尚缺。

牛车水的年货市场受疫情影响今年连续第二年停办。牛车水上周五在细雨纷飞下举办亮灯仪式，人潮稀落，不少店家提早打烊。幸好过去两天傍晚皆放晴，迎来赏灯和逛街人潮。

受访店家：生意还不到疫情前一半

售卖纪念品的Giftmaster商店趁农历新年售卖应节装饰品和玩具，店员陈文辉（35岁）昨晚受访时说，过去两天人潮虽比平时多，但买东西的人感觉上比去年同时期更少。

“可能这只是亮灯后的首个周末，不少人喜欢最后一分钟才来选购装饰品，希望下来几周会有更多顾客。”

他感叹，店里平时主要做的是旅客生意，平日没什么顾客，这两天的买气已算不错，“但对比疫情前有年货市场的时候，可能不到一半。”

售卖茶壶和木质手工艺品的胡姬花筷子的缅甸籍店员娜娜（38岁）也觉得目前买气慢热，未达到去年的情况。“目前的生意大概恢复到疫情前的五六成吧。我们趁新年在店的门前售卖新年剪纸装饰，反应还不错。”

顾客多了要如何确保保持安全距离，娜娜说，他们一般稍微提醒，顾客都会自动地保持距离，“店里人多的时候，其他人都不会挤进去，安全距离大使经常巡视也起了一定的作用。”

曾诗倩（27岁，制片助理）昨晚和父亲、两个妹妹及朋友，一共五人一起逛丁加奴街一带的店铺。

“我们每年过年前都会来逛牛车水。这两天听说亮灯了，就想来看看有没什么装饰品可买，感受一点过年气氛。疫情前，牛车水一亮灯后必定是人潮汹涌。今晚的人潮没有我们想象中多，可能因为目前社交人数限制在五人。去年这个时候，社交人数上限是八人，这里似乎更热闹一些。”