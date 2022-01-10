街访街坊

陈瑞月从小须以轮椅代步，但她退休后创办轮椅舞蹈团，生活过得很充实。除了安排演出、与团员一起排舞，陈瑞月也扮演“辅导员”的角色，聆听团员的心事，协助他们解决问题。

小儿麻痹症患者从小热爱跳舞，在退休后创办自己的轮椅舞蹈团体，舞出精彩的晚年生活。

性格开朗外向的陈瑞月（70岁，退休者）从小须以轮椅代步，这虽为生活带来诸多不便，但没有浇熄她对舞蹈的热忱。她曾多次参与慈善活动的舞蹈表演，并在一次偶然观赏到国外轮椅舞蹈团体演出后，于2015年创办属于自己的轮椅舞蹈团OnWheels Dance Group。

“创办轮椅舞蹈团后，我变得更加忙碌，生活非常充实，也交了很多新朋友。我们每个星期都会排舞至少一次，这也是个很好的运动。”

轮椅舞蹈团目前有10多个团员，他们经常受邀参与社区活动的演出。陈瑞月说，让她最受鼓舞的是舞蹈团在地铁站、巴士转换站或民众俱乐部演出时，许多公众都会停下脚步欣赏表演，有些甚至还会跟着他们起舞。

“有些公众会说，看到我们的演出，让他们非常开心，听到他们这样说，我很感动，也更想要继续表演给大家看。”

除了安排演出、与团员一起排舞，陈瑞月也扮演“辅导员”的角色，聆听团员的心事，协助他们解决问题。陈瑞月和团员们就像是一家人那样，经常会在闲暇时聚在一起聊天、吃饭，令她的退休生活更加充实。

受疫情影响，轮椅舞蹈团已有两年多的时间没有排练和上台表演。“我们的舞蹈团人数太多，因社交人数限制，不能一起排练，我们也很久没有一群人聚在一起。”

陈瑞月坦言，面对疫情等挑战，自己曾想解散舞蹈团，但团员们都对此表示不舍。

“既然我已经付出心血创立一个舞蹈团，大家也想继续跳舞，那我觉得还是应该坚持下去，希望日后能再次上台演出。”