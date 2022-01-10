电视歌唱赛为妈妈而办 歌台艺人杨千荭参赛惹议

“铁肺歌后”杨千荭参加“金禾妈妈咪呀歌唱比赛”引争议，有读者申诉，对其他“妈妈”歌手不公平。

综艺节目《缤纷万千在昇菘》目前每逢周六晚间举办“金禾妈妈咪呀歌唱比赛”，让年龄介于21至49岁的妈妈们参加歌唱比赛，冠军奖金高达一万元。 “铁肺歌后”杨千荭在朋友的鼓励下参赛，顺利晋级半决赛，成为9强之一，却引来争议。

有观众在《联合早报》“观众大声说”中留言表示，杨千荭是专业歌手，对其他“妈妈”歌手不公平。

观众写道：“她应该退出，给那些平时忙着上超市买菜的妈妈们有机会表现。”

除了杨千荭，也有观众指同样入围半决赛的林恺伦曾在去年的一场母亲节歌唱比赛夺冠，指她和杨千荭参赛，犹如“大学教授跟小孩”比赛，认为主办单位接受参赛者报名时，应考虑公平性。

另外，读者也指出，多数参赛者是“上超市的妈妈”，他们认为主办方应限制职业歌手参赛，并要求杨千荭退赛，或邀请她来当节目嘉宾。

新传媒：专业评审 公开公平

新传媒表示，入选的参赛者都经过节目专业评审评选出来。

新传媒发言人今早回复《新明日报》询问时表示，《缤纷万千在昇菘》歌唱比赛旨在提供一个良性、温馨的舞台，让妈妈们有机会实现梦想，展示她们的歌唱才华。

《金禾妈妈咪呀歌唱比赛》单元欢迎任何年龄介于21至49岁，已为人母又符合参赛年龄的女性参加。

“入选半决赛9强参赛者皆是节目专业评审在直播时，公开、公平地评选出来的。我们谢谢观众对《金禾妈妈咪呀歌唱比赛》的支持和关注。”

完整报道，请翻阅2022年1月10日的《新明日报》。