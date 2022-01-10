盆菜乳猪销量火热 有餐馆已接千份盆菜订单

疫情下新春堂食人数仍受限继续带动外卖生意，受访烧腊和中餐馆业者透露，农历新年少不了的乳猪和盆菜销量火热，有业者目前已接1000份盆菜订单。

农历新年将至，许多国人已开始在为年夜饭张罗，鉴于当前疫情和五人堂食的限制，许多人今年会在家吃团圆饭或办新春聚会，因此带动了外卖市场，而新年餐桌上常见的乳猪和盆菜就十分抢手。

万兴酒楼董事经理洪可胜告诉记者，由于今年新春佳节来得早，餐馆早从一个月前开始接单，目前收到的1000份盆菜订单中，70%是适合4到6人分量的小份盆菜，比去年同期还多，他们也向供应商提前订购食材，确保库存充足。主打鱼头炉的李广记潮州菜馆今年也卖盆菜，职员刘先生表示，预计今年的销售量不会比去年少。

料接更多住家订单

来旺烧腊负责人叶艾慧透露，尽管目前因人手问题推掉了一些订单，但仍有人询问，以前不少国人会出国“避年”，但疫情未消很多人选择留在本地过年，预计会接到更多住家订单。

焱全烧腊的董事经理卓政全也表示，目前店家刚开放接单，他们通常做老顾客和餐馆的生意，预计销量和去年相似，并也提前和供应商进口猪肉。

记者询问多家中餐馆和传统烧腊店也发现，一头约4公斤的乳猪，酒楼售价一般约为238元，传统烧腊店的售价介于158元到228元。

叶艾慧表示，店内使用西班牙进口的猪肉，原材料、运输和人力等因素都会影响价格，中餐馆的服务和现烤现吃是优势，难免相对贵。

完整报道，请翻阅2022年1月10日的《新明日报》。