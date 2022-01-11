不采取疫苗差异化措施 12岁及以下儿童未接种也能上学

如果儿童感染冠病，只要他们是新加坡公民、永久居民或长期证件持有者且近期没有出国，不论他们是否已接种，政府都会继续承担冠病治疗费。

政府目前不打算在学校和公共场所对12岁及以下儿童采取疫苗接种差异化措施，儿童就算未接种也能上学。

如果儿童感染冠病，只要他们是新加坡公民、永久居民或长期证件持有者且近期没有出国，不论他们是否已接种，政府都会继续承担冠病治疗费。

国会昨天复会，17名议员就冠病疫情提出25道口头询问，不少围绕儿童疫苗接种问题，包括接种安排、疫苗不良反应等。

卫生部长王乙康向议员保证，目前不会对儿童实行差异化措施。这是因为儿童染疫后引发重症的可能性不高，政府要尽可能让儿童有接受全面教育的机会。“尽管我国有严格的疫苗接种差异化安全管理措施，以便在保护未接种者的同时，尽可能恢复活动，但不会那么严厉对儿童实行。”

我国从上个月27日起分阶段为五岁至11岁儿童接种冠病疫苗。通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生说，截至本月7日，12万3000名五岁至11岁儿童已注射至少一剂疫苗或预约接种。卫生部未接获任何接种后出现严重不良反应或心肌炎的通报，将继续留意情况。

去年有1万5540名12岁以下的儿童确诊冠病，当中3145人曾住进医院或冠病设施，截至本月8日，这些儿童已康复出院。

普杰立重申，我国卫生科学局和疫苗专家团已评估儿童接种的安全性，并有国际数据为证。

“与成人相比，较少儿童会在染冠病后出现重症，但重症或儿童多系统炎症综合征（MIS-C）的风险仍在。自去年10月中，我国就发现几起较严重病例，有的须住进加护病房。因此，让儿童接种疫苗至关重要。”

目前没计划为儿童打追加剂

我国已设立15所儿童疫苗接种中心，本周起，在周一至周四也让兄弟姐妹可以同时接种。普杰立指出，目前没有儿童应打追加剂的建议，若日后得安排，卫生部会继续为家长提供让孩子接种的便利。

截至本月6日，12岁至19岁少年中，少于4％仍未接种，相当于1万4097人。其中14人因健康原因，不适合接种辉瑞／复必泰疫苗。

反对党领袖毕丹星关注政府是否会批准使用诺瓦瓦克斯（Novavax），并让有意为孩子接种非信使核糖核酸（non-mRNA）疫苗的家长有更多时间考虑。

王乙康回应时表示理解家长的担忧。但当局还需要时间评估诺瓦瓦克斯是否适合儿童，而要这么做也需有另一套数据和测试，很难评估具体还要多久。

“面对奥密克戎变种毒株，我们不能排除有一小部分儿童会染上重病……考虑目前的情况、风险和益处，我想最好是让孩子尽快接种。”

教育部长陈振声在国会上也强调，学校不会差别对待未接种的学生。“我们会尽量让学生一起参与校园活动，因为这有助于促进学生的身心发展与社交。”

不过，进行须除下口罩的活动，如团体运动和合唱，就得采取安全措施。以中学和初院试行的团体运动项目为例，学生须完成接种，人数不超过10名，也须进行抗原快速检测。

针对前进党非选区议员梁文辉指一些教师差别对待未接种的学生，陈振声要求他提供信息，好让教育部跟进。梁文辉表示，他是从居民的WhatsApp信息中获知反馈，会稍迟回复。

国会今天继续开会。