新加坡律师公会新会长陈锦海律师说，去年离职的310名资浅律师占资浅类别的14％，也是这个类别的新高，同时，这段期间宣誓的新晋律师也写下新低。“资浅律师这个群体面临着一场严重的风暴：离职率高，新人少，这让律师公会担忧。”

压力大、容易倦怠，近年来律师出走潮持续恶化，相比往年同期超过三成，其中以年轻律师占多数，引起新加坡律师公会深切关注。

新加坡有约6000名律师，律师每年4月1日更新执业执照。2020年4月1日至2021年3月31日，放弃律师专业的538人是五年来的新纪录。他们当中，有310名属于执业少过五年的资浅律师。

在那之前的四年，即2016年4月至2020年3月底，每年平均有380至430人放弃法律专业，也就是说，“出走”的律师人数相比往年激增了超过三成。

新加坡律师公会新会长陈锦海律师昨天在司法年开幕礼上致辞时说，去年离职的310名资浅律师占资浅类别（Junior Category）的14％，也是这个类别的新高，同时，这段期间宣誓的新晋律师也写下新低。

“总的来说，资浅律师这个群体面临着一场严重的风暴：离职率高，新人少，这让律师公会担忧。”

去年8月宣誓的新晋律师只有457人，2019年和2020年分别有529人和528人。

陈锦海指出，世界各地都出现了“大辞职潮”，新加坡最近的调查显示，各行业有近四分之一的员工打算在今年上半年离职。

公会将调查大辞职潮 了解是否影响律师专业

律师公会因此将展开调查，了解大辞职潮是否影响律师专业，并研究年轻律师离职率的情况。

陈锦海也指出，律师专业与国家并肩成长，律师支持企业壮大生意，也协助解决冲突。

随着经济复苏和增长，法律专业也做好准备助企业一臂之力，“但我们得先找出年轻律师放弃不干的原因。”

陈锦海说，人们认为是疫情造成年轻律师离职，但早在2020年之前，年轻律师已申诉倦怠。

他指出，年轻律师如今面对更大挑战，不仅工作时间长、客户要求多，也因科技发达，他们须日夜随时待命、接收电邮和短信，许多人疲于奔命，精神健康值得关注。

因应这些问题，律师公会将推出一些支援计划，让资深律师就职业和法律课题义务引导资浅律师，也介绍辅导员及专注心理健康的导师，帮助律师缓解压力。

陈锦海也提到疫情改变法律服务的作业方式，未来将看到新型律所和律师。比如，不是每个律所都要有接待处或永久会议室，律师也可远程盘问海外的证人。

律师公会向年轻和资深律师展开的一项调查显示，有超过七成的律师认为应能利用网络科技完成所有的法律服务，不必拘泥于一定要有实体律所，超过八成的律师认为，应探讨提供法律服务的新方法。

陈锦海说，依目前的趋势，新型律师的工作模式甚至能被称为“新新加坡律师”，既通过科技与其他律师合作，也透过线上平台与客户见面。

这些律师将花更多时间在工作上，而非通勤，在家办公也可能激发不同的领导风格，推动他们更主动和积极。

陈锦海指出，律师公会接下来在满足这些新型律师的需求时，也将为其他律师提供提升自我的空间，让他们重新思考执业的意义。

他认为，如此一来或许可以扭转局势，把法律界的“大辞职潮”转为“大复兴”。