跨年多多开彩累积奖金 两幸运儿各赢535万余元

上周五开彩的跨年多多，第一组奖金无人测中，昨日开彩的多多累积奖金破千万元，两名幸运儿各获得535万多元。

根据新加坡博彩公司的官方网站，本期多多昨天傍晚开出的六个号码是8、11、17、21、30、44，以及额外号码48。

第一组奖金累积达1071万3876元，得奖的两名幸运儿各获得535万6938元，他们的投注站分别在淡滨尼广场职总平价超市和乌节商业中心。

截至昨日，淡滨尼广场职总平价超市的投注站已送出11次头奖和30次二奖。

14人平分第二组奖金 每人各得8万5925元

本期多多第二组奖金共有14人平分，每人各得8万5925元，光顾的投注站地点包括世界城、后港1道第106座、义顺11道第415座，以及勿洛北4街第89座等。

此次破千万元的巨额奖金从上周末开始吸引了不少公众下注，试一试手气。记者前天晚上7时走访文庆路上段第18座的投注站，当时有20多人在排队。

林嘉馨（25岁，活动策划人）与两名朋友一起前往下注，首次购买多多的她说：“今年是我和朋友们经济独立的第一年，恰逢农历新年将至，我们决定花一元，试试运气。”

昨天也有许多公众赶在开彩前下注，《联合早报》摄影记者昨日下午2时走访义顺5道第101座的投注站，超过70人在排队。

位于东福坊（Eastpoint Mall）职总平价超市投注站昨日中午也有约20人排队，当中包括不少趁午餐时间前去下注的上班族。

叶姓经理（36岁）错过了上周五开彩的多多，昨天在商场购买午餐时，就顺道前去下注。“我从朋友口中得知本期多多首奖奖金至少860万后，就决定趁午餐时间出来买。我一年大概买四次多多，每次花不到20元。”

博彩公司也在本月推出500万元的“团圆多多”，本月21日晚上9时30分开彩。